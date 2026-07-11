Anglia kolejną ofiarą fenomenalnych Norwegów? Haaland vs Kane o półfinał!

Norwegia idzie jak burza i w sobotni wieczór zagra o awans do półfinału mistrzostw świata. W hitowej rywalizacji zmierzy się z Anglią, która oczywiście przystąpi do tego meczu jako faworyt.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Norwegii

Norwegia zachwyca, Anglia chce potwierdzić klasę

W sobotę o godzinie 23:00 Norwegia zmierzy się z Anglią w walce o awans do półfinału mistrzostw świata. Spotkanie na stadionie w Miami będzie starciem zespołu, który pisze najpiękniejszy rozdział w swojej historii, z reprezentacją uznawaną za jedną z najlepszych na świecie. Dla Norwegów jest to pierwszy ćwierćfinał mundialu w historii.

Norwegowie w fazie pucharowej najpierw pokonali 2-1 Wybrzeże Kości Słoniowej, a później sprawili ogromną sensację, eliminując takim samym wynikiem Brazylię. Bohaterem spotkania z Canarinhos został oczywiście Erling Haaland, który dwukrotnie trafił do siatki w końcówce.

Droga Anglików również nie była łatwa. Po zwycięstwie 2-1 nad Demokratyczną Republiką Konga drużyna Thomasa Tuchela wygrała 3-2 z Meksykiem, choć przez znaczną część drugiej połowy musiała grać w osłabieniu. Synowie Albionu mają wielki potencjał kadrowy, ale na tym turnieju nie prezentują się tak, jak oczekiwaliby tego kibice. Grali dotąd tylko z drużynami zdecydowanie słabszymi pod kątem piłkarskim, a mimo tego mieli duże problemy, by dotrzeć do ćwierćfinału.

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Najwięcej uwagi przed meczem przyciąga pojedynek dwóch znakomitych napastników. Haaland zdobył na mundialu siedem bramek, natomiast Harry Kane ma na koncie sześć trafień. Obaj liderują swoim drużynom i są decydujący dla ich losów na tegorocznych mistrzostwach świata. Oczywiście walczą też o koronę króla strzelców – liderujący w tej klasyfikacji Leo Messi i Kylian Mbappe mają po osiem goli.

Bohaterów zbliżającej się rywalizacji może być więcej. Drugą linią Norwegów dyryguje Martin Odegaard, który po nie najlepszym sezonie wrócił do świetnej dyspozycji. Znacznie więcej jakości mają po swojej stronie Anglicy – nie brakuje im gwiazd, które mogą przesądzić o wyniku spotkania. Bardzo dobrą formę strzelecką prezentuje Jude Bellingham, który przeciwko Meksykowi ustrzelił dublet.

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Przewidywane składy na mecz Norwegia – Anglia

Norwegia: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Berg, Berge, Odegaard – Nusa, Haaland, Sorloth

Anglia: Pickford – Spence, Konsa, Stones, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane

Kiedy odbędzie się spotkanie Norwegia – Anglia?

Hitowe starcie w ramach ćwierćfinału mistrzostw świata pomiędzy Norwegią a Anglią odbędzie się w sobotę, 11 lipca, o godzinie 23:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego meczu przeprowadzi TVP 1 oraz TVP Sport. Pojedynek będzie można śledzić także na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.