Salah w duecie z byłą gwiazdą Ekstraklasy?! Do tego klubu może trafić

Mohamed Salah jest bez klubu. Z informacji The Athletic wynika, że interesuje się nim Sporting Kansas City z MLS. Egipcjanin mógłby stworzyć duet z byłą gwiazdą Radomiaka Radom. Zawodnikiem tego zespołu jest Capita, który opuścił Ekstraklasę zimą tego roku.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Capita i Salah w jednym klubie? Sporting Kansas City kusi gwiazdora

Mohamed Salah nie tak dawno zakończył przygodę z Mistrzostwami Świata. Niewykluczone, że był to dla niego ostatni występ na mundialu. Jeśli tak, to może być z siebie dumny, ponieważ reprezentacja Egiptu otarła się o ćwierćfinał. W 1/8 finału polegli w starciu z Argentyną, choć prowadzili różnicą dwóch bramek do 79. minuty spotkania.

Po zakończeniu turnieju Salah musi podjąć jedną z ważniejszych obecnie decyzji. Trzeba pamiętać, że 34-latek jest bez klubu. Mimo ważnego kontraktu z Liverpoolem rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Jego priorytetem jest dalsza gra w Europie.

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Wygląda jednak na to, że dalsza gra w Europie może okazać się trudna. Jedynym klubem, z którym łączy się doświadczonego piłkarza jest Fenerbahce. Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszy się w Stanach Zjednoczonych oraz Arabii Saudyjskiej. Z doniesień The Athletic wynika, że gwiazdorskim kontraktem kusi go Sporting Kansas City. Co ciekawe, mógłby tam stworzyć duet z byłym piłkarzem Radomiaka Radom. Zawodnikiem tego zespołu od marca tego roku jest Capita.

Capita trafił do MLS za 2 mln euro. Jak dotąd zagrał tylko w dziewięciu meczach, w których zdobył jednego gola. Na boiskach Ekstraklasy grał przez półtora sezonu. Uzbierał łącznie 37 spotkań i 12 bramek.