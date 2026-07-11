Courtois chciał grać z kontuzją! „Trener podjął taką decyzję”

08:11, 11. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Thibaut Courtois doznał kontuzji podczas meczu z Hiszpanią i został zmieniony. Gwiazdor Belgów później przekazał, że był gotowy grać dalej, ale decyzję o zmianie podjął selekcjoner.

Thibaut Courtois
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Courtois chciał grać dalej. Z nim w bramce Belgia by nie odpadła?

Belgia nie była faworytem ćwierćfinałowego meczu z Hiszpanią, ale sprawiła rywalom sporo kłopotów. Do przerwy na tablicy wyników widniał remis 1-1 po trafieniach Fabiana Ruiza oraz Charlesa De Ketelaere. Choć Hiszpanie mieli optyczną przewagę i stwarzali więcej sytuacji, dobrze dysponowany między słupkami był Thibaut Courtois. Na jego nieszczęście, w 71. minucie opuścił murawę, bowiem nabawił się kontuzji. Selekcjoner wprowadził w jego miejsce Senne Lammensa.

Bramkarz Manchesteru United nie zaliczył jednak dobrego występu. Miał bezpośredni udział przy bramce, która w ostatecznym rozrachunku dała awans reprezentacji Hiszpanii. Po strzale Pau Cubarsiego „wypluł” piłkę przed siebie, a Mikel Merino wpakował ją do siatki.

Czy z Courtois w składzie Belgia awansowałaby do półfinału mundialu? To tylko gdybanie, natomiast sam bramkarz potwierdził po meczu, że był gotowy, by kontynuować grę. Decyzję o zmianie podjął selekcjoner Rudi Garcia.

– Czułem duży ból w mięśniu czworogłowym, ale nie miałem problemu, by zostać w bramce i bronić dalej. Kłopoty sprawiły mi jedynie długie wybicia. Finalnie trener zdecydował, żeby zdjąć mnie z boiska. Nie mam z tym problemu, drużyna jest najważniejsza – wytłumaczył gwiazdor reprezentacji i Realu Madryt.

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