Courtois chciał grać z kontuzją! „Trener podjął taką decyzję”

Thibaut Courtois doznał kontuzji podczas meczu z Hiszpanią i został zmieniony. Gwiazdor Belgów później przekazał, że był gotowy grać dalej, ale decyzję o zmianie podjął selekcjoner.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Courtois chciał grać dalej. Z nim w bramce Belgia by nie odpadła?

Belgia nie była faworytem ćwierćfinałowego meczu z Hiszpanią, ale sprawiła rywalom sporo kłopotów. Do przerwy na tablicy wyników widniał remis 1-1 po trafieniach Fabiana Ruiza oraz Charlesa De Ketelaere. Choć Hiszpanie mieli optyczną przewagę i stwarzali więcej sytuacji, dobrze dysponowany między słupkami był Thibaut Courtois. Na jego nieszczęście, w 71. minucie opuścił murawę, bowiem nabawił się kontuzji. Selekcjoner wprowadził w jego miejsce Senne Lammensa.

Bramkarz Manchesteru United nie zaliczył jednak dobrego występu. Miał bezpośredni udział przy bramce, która w ostatecznym rozrachunku dała awans reprezentacji Hiszpanii. Po strzale Pau Cubarsiego „wypluł” piłkę przed siebie, a Mikel Merino wpakował ją do siatki.

Czy z Courtois w składzie Belgia awansowałaby do półfinału mundialu? To tylko gdybanie, natomiast sam bramkarz potwierdził po meczu, że był gotowy, by kontynuować grę. Decyzję o zmianie podjął selekcjoner Rudi Garcia.

– Czułem duży ból w mięśniu czworogłowym, ale nie miałem problemu, by zostać w bramce i bronić dalej. Kłopoty sprawiły mi jedynie długie wybicia. Finalnie trener zdecydował, żeby zdjąć mnie z boiska. Nie mam z tym problemu, drużyna jest najważniejsza – wytłumaczył gwiazdor reprezentacji i Realu Madryt.

🚨🇧🇪 Thibaut Courtois: “I felt a lot of pain in my quadriceps. But I had no problem with staying in goal though, only for long kicks”.



“In the end the manager decided to take me off, this is no problem as the team goes above everything”. pic.twitter.com/ATsdTrFYiv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

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