Raphinha wymarzonym transferem. Mają na jego punkcie obsesję!

08:30, 11. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Raphinha planuje pozostać w Barcelonie na kolejny sezon, ale może się to jeszcze zmienić. O jego transferze marzy Al-Hilal, które jest gotowe zaoferować mu gigantyczne pieniądze - ujawnia Fabrizio Romano.

Raphinha
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha celem Saudyjczyków. Barcelona może się obawiać

Raphinha od dawna jest regularnie łączony z opuszczeniem Barcelony i transferem do Arabii Saudyjskiej. Tego lata Al-Hilal również nie próżnuje i planuje hitową transakcję z jego udziałem. Skrzydłowy ma za sobą trudny czas – stracił końcówkę sezonu, a także najważniejsze mecze na mistrzostwach świata. Bez niego reprezentacja Brazylii dotarła tylko do 1/8 finału, gdzie okazała się słabsza od Norwegii. Blaugrana również nie zrealizowała głównej misji, jaką był triumf w Lidze Mistrzów, odpadając już w ćwierćfinale.

Choć Brazylijczyk w ostatnich miesiącach nadmiernie mierzy się z problemami zdrowotnymi, Saudyjczycy w dalszym ciągu mają jego nazwisko na szczycie listy życzeń. Fabrizio Romano twierdzi, że ich postawa przypomina wręcz obsesję. Al-Hilal podejmie tego lata kolejną próbę przekonania gwiazdora oraz Barcelony do tego transferu.

Na dzisiaj Raphinha planuje pozostać na Camp Nou na kolejny sezon. Może się to oczywiście zmienić, a wiele zależy od tego, co postanowi klub oraz jakie argumenty przedstawi Al-Hilal.

Nie jest tajemnicą, że w Katalonii obawiają się o dyspozycyjność Brazylijczyka, który ewidentnie ma coraz większe problemy zdrowotne. Być może to ostatnia szansa, aby sprzedać go za duże pieniądze. W minionym sezonie Hansi Flick nie mógł w pełni na nim polegać.

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