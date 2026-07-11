Haaland kontra Kane? Przewidywane składy na mecz Norwegia – Anglia

07:52, 11. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Norwegii zmierzy się z Anglią w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Naprzeciwko siebie staną Erling Haaland i Harry Kane. Sprawdź, przewidywane składy na mecz Norwegia - Anglia.

Harry Kane
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fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Przewidywane składy na mecz Norwegia – Anglia

Już dziś w nocy z soboty na niedzielę poznamy komplet półfinalistów mundialu. Na start o godzinie 23:00 w Miami na Hard Rock Stadium odbędzie się spotkanie Norwegia – Anglia, po którym można sobie dużo obiecywać. Do tej pory szczególnie drużyna ze Skandynawii prezentowała się fantastycznie. Erling Haaland i spółka osiągnęli już historyczny sukces, awansując do najlepszej ósemki turnieju.

W walce o półfinał selekcjoner Stale Solbakken nie zamierza zmieniać zwycięskiego składu. Przewiduje się, że od pierwszych minut zagrają ci sami piłkarze, którzy przesądzili o triumfie w starciu z Brazylią. W wyjściowej jedenastce powinniśmy zobaczyć m.in. wspomnianego Haalanda, Antonio Nusę, Alexandra Sorlotha, Martina Odegaarda, Juliana Ryersona czy Sandre Berge i Orjana Nylanda.

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Thomas Tuchel będzie musiał dokonać kilku zmian ze względu na zawieszenia niektórych graczy. Na pewno nie wystąpi Jarell Quansah, który ostatnio zobaczył czerwoną kartkę. Jego miejsce powinien zająć Djed Spence. W obronie desygnowany do gry za Marca Guehiego ma być John Stones. Pozostała część składu powinna wyglądać tak samo jak w meczu z Meksykiem przed kilkoma dniami.

Przewidywane składy na mecz Norwegia – Anglia:

Norwegia: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Berg, Berge, Odegaard – Nusa, Haaland, Sorloth

Anglia: Pickford – Spence, Konsa, Stones, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane

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