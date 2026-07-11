Zieliński jest nim zachwycony. „Pan piłkarz”

Michael Olise to jedna z gwiazd na trwającym mundialu. Na kanale Meczyki.pl jego formą zachywca się Piotr Zieliński. "Pan piłkarz" - mówi o Francuzie reprezentant Polski i pomocnik Interu Mediolan.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Olise to pan piłkarz – zachwyca się Piotr Zieliński

Michael Olise obok Ousmane Dembele i Kyliana Mbappe to największa gwiazda reprezentacji Francji. Na Mistrzostwach Świata 2026 potwierdził, że jest w świetnej formie, którą podtrzymał po wspaniałym dla siebie poprzednim sezonie. W minionych rozgrywkach w barwach Bayernu Monachium strzelił 22 bramki i zanotował 31 asyst w 52 spotkaniach.

W trakcie mundialu może nie strzela, ale jest kluczowy, jeśli chodzi o ostatnie podanie. Żaden inny piłkarz nie ma na koncie tylu asyst, co Olise. 24-latek zanotował już sześć ostatnich podań, po których padły bramki. Nic dziwnego, że zachwyca się nim cały świat. Piotr Zieliński na kanale Meczyki.pl mówi o nim „Pan Piłkarz”. Zauważył, że Francuz wykonał duży progres, ponieważ, gdy rok temu Inter grał z Bayernem w Lidze Mistrzów, uwaga wcale nie była skupiona na francuskiej gwieździe.

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– Rok temu graliśmy z Bayernem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i wtedy nikt o Olise nie rozmawiał i nie było takiego „wow”. Bardziej rozmawialiśmy o braku Musiali, ale w tym sezonie jest genialny – zasługuje na same pochwały. Pan piłkarz – mówi Piotr Zieliński.

Olise jest obecnie jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. Nic dziwnego, że zainteresował się nim Real Madryt. Florentino Perez podobno marzy o pozyskaniu zawodnika Bawarczyków. Jest gotów zapłacić za niego rekordowe pieniądze. Trudno jednak przypuszczać, aby transfer doszedł do skutku jeszcze w trakcie obecnego okna transferowego.