Zieliński jest nim zachwycony. „Pan piłkarz”

08:41, 11. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Michael Olise to jedna z gwiazd na trwającym mundialu. Na kanale Meczyki.pl jego formą zachywca się Piotr Zieliński. "Pan piłkarz" - mówi o Francuzie reprezentant Polski i pomocnik Interu Mediolan.

Piotr Zieliński
Obserwuj nas w
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Olise to pan piłkarz – zachwyca się Piotr Zieliński

Michael Olise obok Ousmane Dembele i Kyliana Mbappe to największa gwiazda reprezentacji Francji. Na Mistrzostwach Świata 2026 potwierdził, że jest w świetnej formie, którą podtrzymał po wspaniałym dla siebie poprzednim sezonie. W minionych rozgrywkach w barwach Bayernu Monachium strzelił 22 bramki i zanotował 31 asyst w 52 spotkaniach.

W trakcie mundialu może nie strzela, ale jest kluczowy, jeśli chodzi o ostatnie podanie. Żaden inny piłkarz nie ma na koncie tylu asyst, co Olise. 24-latek zanotował już sześć ostatnich podań, po których padły bramki. Nic dziwnego, że zachwyca się nim cały świat. Piotr Zieliński na kanale Meczyki.pl mówi o nim „Pan Piłkarz”. Zauważył, że Francuz wykonał duży progres, ponieważ, gdy rok temu Inter grał z Bayernem w Lidze Mistrzów, uwaga wcale nie była skupiona na francuskiej gwieździe.

BONUS 400 PLN ZA GOLA Argentyny w meczu ze Szwajcarią. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rok temu graliśmy z Bayernem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i wtedy nikt o Olise nie rozmawiał i nie było takiego „wow”. Bardziej rozmawialiśmy o braku Musiali, ale w tym sezonie jest genialny – zasługuje na same pochwały. Pan piłkarz – mówi Piotr Zieliński.

Olise jest obecnie jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. Nic dziwnego, że zainteresował się nim Real Madryt. Florentino Perez podobno marzy o pozyskaniu zawodnika Bawarczyków. Jest gotów zapłacić za niego rekordowe pieniądze. Trudno jednak przypuszczać, aby transfer doszedł do skutku jeszcze w trakcie obecnego okna transferowego.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości