W tym klubie Ronaldo skończy karierę. Trener się wygadał

Cristiano Ronaldo jeszcze trochę pogra, ale niewątpliwie zakończenie kariery zbliża się wielkimi krokami. Jorge Jesus, a więc nowy selekcjoner reprezentacji Portugalii ujawnił, gdzie 41-latek planuje skończyć karierę. Jego ostatnim klubem będzie Al-Nassr.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo skończy karierę w Al-Nassr

Cristiano Ronaldo nie zagra już nigdy więcej na Mistrzostwach Świata. Kilka dni temu, gdy reprezentacja Portugalii przegrała z Hiszpanią w 1/8 finału, legendarny piłkarz pożegnał się raz na zawsze z mundialem. 41-latek nie zdecydował jeszcze, czy wciąż będzie grał w drużynie narodowej. Włoska prasa jest przekonana, że spróbuje wystąpić na Mistrzostwach Europy 2028.

Ułatwić to może fakt, że nowym selekcjonerem reprezentacji został Jorge Jesus. Ostatni sezon doświadczony taktyk pracował jako trener Al-Nassr, więc doskonale zna realia współpracy z Cristiano Ronaldo. W jednym z wywiadów ujawnił, gdzie zawodnik skończy karierę.

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– Cristiano Ronaldo nigdy nie będzie problemem ani dla reprezentacji, ani dla mnie. Jest symbolem portugalskiej piłki. Chce grać w Al-Nassr i tam zakończyć karierę. Łatwo jest z nim pracować – mówił Jorge Jesus, cytowany przez Fabrizio Romano.

Z wypowiedzi Jorge Jesusa wynika także, że decyzja odnośnie dalszej gry w kadrze należy tylko i wyłącznie do Ronaldo. Jeśli będzie w formie i będzie chciał, drzwi są dla niego cały czas otwarte. Wracając do tematu Al-Nassr, pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki trafił do Rijadu zimą 2023 roku. Łącznie na swoim koncie ma 123 bramki i 24 asysty w 138 meczach. W przyszłym sezonie istnieje duża szansa, że zostanie pierwszym piłkarzem w historii, który przekroczy próg 1000 goli w karierze. Na ten moment ma 976 bramek.