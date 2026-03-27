Guardiola marzy o wielkim powrocie do tego klubu

Pep Guardiola może wraz z końcem sezonu opuścić Manchester City. "El Nacional" sugeruje, że jego marzeniem jest powrót do Barcelony. Nie stanie się to jednak w najbliższym czasie.

Pep Guardiola ma przed sobą kluczową decyzję w kontekście swojej przyszłości. Niewykluczone, że opuści Manchester City już po tym sezonie. Choć jego umowa obowiązuje do połowy 2027 roku, istnieje w niej zapis, który pozwala mu na przedwczesną wyprowadzkę z Etihad Stadium. Klub chce oczywiście dalej z nim współpracować, więc wszystko zależy od tego, co postanowi hiszpański menedżer.

Nie jest tajemnicą, że obecny sezon, podobnie jak poprzedni, nie jest dla Guardioli szczególnie satysfakcjonujący. Przebudowa kadry okazała się dużym wyzwaniem, a Manchester City może zakończyć kolejną kampanię bez istotnego sukcesu. Z Ligą Mistrzów pożegnał się po porażce z Realem Madryt, a faworytem do mistrzostwa Anglii pozostaje Arsenal.

Guardiola rozstanie się z Manchesterem City wtedy, gdy uzna to za słuszne. „El Nacional” ujawnia, że jego marzeniem jest powrót do Barcelony, z którą dalej jest mocno związany. Oczywiście nie dojdzie do tego w najbliższej przyszłości. Odejście Hiszpana z angielskiego giganta będzie bezpośrednio związane z dłuższym odpoczynkiem od pracy.

W Barcelonie obecnie nie ma miejsca dla utytułowanego menedżera. Bardzo mocną pozycję wypracował sobie Hansi Flick, który wkrótce ma przedłużyć umowę. Guardiola jest gotów poczekać na Blaugranę, byle tylko ponownie móc ją prowadzić. Opuszczenie Manchesteru City sprawi, że będzie mógł w pełni zaplanować swoją przyszłość.