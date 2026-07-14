Flick ma problem bogactwa. Barcelona szykuje wielką selekcję

Barcelona rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu, ale Hansi Flick wciąż nie podjął najważniejszych decyzji dotyczących defensywy. Najbliższe tygodnie mają przesądzić o układzie linii obrony Blaugrany.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Walka o miejsce w składzie Barcelony dopiero się zaczyna

Barcelona rozpoczęła okres przygotowawczy, jednak na razie w dość okrojonym składzie ze względu na mundial. Według „Mundo Deportivo” największe znaki zapytania przed nowym sezonem dotyczą formacji defensywnej, gdzie rywalizacja o miejsce w składzie zapowiada się wyjątkowo interesująco.

Po przedłużeniu kontraktu Andreasa Christensena, Hansi Flick ma do dyspozycji czterech środkowych obrońców: Pau Cubarsiego, Ronalda Araujo, Erica Garcię i Duńczyka. Niewykluczone jednak, że klub sprowadzi jeszcze jednego stopera, jeśli któryś z obecnych defensorów odejdzie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ciekawie wygląda również sytuacja Gerarda Martina. Choć nominalnie jest lewym obrońcą, sztab szkoleniowy coraz częściej widzi go w roli środkowego defensora po udanych występach na tej pozycji w poprzednim sezonie. Szansę na pokazanie się otrzyma także wychowanek Alvaro Cortes.

Na prawej stronie pewniakiem pozostaje Jules Kounde, jednak za jego plecami trwa walka o rolę zmiennika. Flick zamierza dokładnie przyjrzeć się Hectorowi Fortowi oraz Xaviemu Espartowi, który niedawno sięgnął z reprezentacją Hiszpanii po mistrzostwo Europy do lat 19. Alternatywą pozostaje również wszechstronny Eric Garcia.

Nie mniej pytań dotyczy lewej obrony. Barcelona nadal liczy na dopięcie transferu Joao Cancelo, którego Flick widzi głównie na tej stronie boiska. O miejsce w składzie będzie rywalizował z Alejandro Balde, a podczas okresu przygotowawczego oceniony zostanie także utalentowany Jofre Torrents. Dopiero po zakończeniu letnich przygotowań niemiecki szkoleniowiec podejmie ostateczne decyzje dotyczące kształtu defensywy na sezon 2026/27.