Łubik ocenił sezon i odsłonił kulisy. W tle przyszłość i Podolski

Górnik Zabrze zakończył sezon ze srebrnym medalem w PKO BP Ekstraklasie. Marcel Łubik po meczu z Radomiakiem mówił o przyszłości, rozwoju drużyny, a także o wakacyjnych planach.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcel Łubik

Wicemistrzostwo i emocje w Zabrzu. Marcel Łubik ujawnił, co dalej

Górnik Zabrze ma za sobą sezon, który jeszcze przed startem rozgrywek wielu kibiców brałoby w ciemno. Drużyna prowadzona przez Michala Gasparika zakończyła rozgrywki PKO BP Ekstraklasy na drugim miejscu, a jednym z bohaterów zespołu był Marcel Łubik. Młody bramkarz po zakończeniu sezonu nie ukrywał zadowolenia z postawy drużyny. Podkreślał jednak, że droga do sukcesu wcale nie była łatwa i wymagała od zespołu dużej odporności mentalnej.

– Sezon był trudny, ponieważ było widać, jaka była ta tabela i jak wyrównany był poziom drużyn. Zawsze byliśmy gdzieś w TOP 3 czy w TOP 5, więc to pokazuje ogromną mentalność tej drużyny, że się nie poddaliśmy i utrzymaliśmy ten poziom – usłyszał Goal.pl od Łubika.

Zawodnik ekipy z Zabrza został również zapytany o swoją przyszłość. W ostatnich tygodniach coraz częściej pojawiały się spekulacje dotyczące tego, czy golkiper zostanie w Górniku na kolejny sezon. Łubik przyznał, że na razie nie zapadły jeszcze żadne konkretne decyzje. Jednocześnie nie ukrywał, że dobrze czuje się w klubie i nie zamyka się na dalszą grę w szeregach Trójkolorowych.

– Jeszcze nie dostałem oferty, więc nie mogę nic powiedzieć. Czuję się w każdym razie bardzo dobrze w Zabrzu, ale jeszcze żadnej propozycji nie dostałem, więc trudno mi się do tego odnieść – zaznaczył bramkarz.

Jasny przekaz zawodnika ws. przyszłości

Łubik zdradził również, że ma możliwość kolejnego wypożyczenia. Na ten moment nie wiadomo jednak, jaki kierunek ostatecznie wybierze.

– Mam zielone światło na kolejne wypożyczenie. Gdzie? To jeszcze znak zapytania, bo nie mam żadnej konkretnej oferty – uzupełnił zawodnik.

Końcówka sezonu w wykonaniu Górnika była bardzo imponująca, dlatego nie mogło zabraknąć pytania o dalszy rozwój zespołu. Łubik jest przekonany, że drużyna pod wodzą Michala Gasparika wciąż ma spory potencjał. Bramkarz zwrócił uwagę, że mimo chwilowego kryzysu zespół cały czas robił postępy. Jego zdaniem ostatnie tygodnie pokazały, że Górnik może w kolejnym sezonie wejść jeszcze na wyższy poziom.

– Nadal widać u nas progres i rozwój, że to jeszcze nie koniec. Początek sezonu był bardzo dobry, potem mieliśmy mały dołek, ale pod koniec rozgrywek naprawdę się rozwinęliśmy. Wszystko idzie mocno do góry i myślę, że w kolejnym sezonie będzie jeszcze lepiej – przekonywał 22-latek.

Podolski właścicielem. Zawodnicy mówią jednym głosem

Jednym z najgłośniejszych tematów wokół klubu w ostatnich dniach było przejęcie Górnika przez Lukasa Podolskiego. Temat ten wywołał duże zainteresowanie kibiców i mediów, dlatego Łubik został zapytany również o atmosferę w szatni po tej decyzji.

– Nie zwracaliśmy na to aż tak dużej uwagi. Cieszyliśmy się przede wszystkim, że Lukas był z nami na boisku i na treningach, bo mogliśmy się od niego dużo nauczyć. Myślę, że to było najważniejsze. Zarówno dla nas, jak i dla niego. Ogólnie uważam, że dla klubu to bardzo dobra decyzja – mówił Łubik.

Po wymagającym sezonie zawodników czeka teraz czas odpoczynku. Bramkarz nie zamierza jednak wybierać egzotycznych kierunków i stawia przede wszystkim na rodzinę.

– Jadę do rodziny i do dziadków z okolic Szczecina, a potem do rodziny w Niemczech. Nie planuję żadnych wyjazdów wakacyjnych. Po prostu chcę spędzić czas z rodziną, bo długo ich nie widziałem – podsumował Łubik.

W zakończony sezonie młodzieżowy reprezentant Polski wystąpił łącznie w 36 spotkaniach. Stracił w nich 31 goli i 13 razy zachował czyste konto.