Transferowy nokaut! Greenwood zmienia klub za 42 miliony euro

07:40, 14. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Mason Greenwood jest blisko nowego wyzwania w karierze. Napastnik po znakomitym sezonie w Olympique Marsylia ma przenieść się do Fenerbahce w ramach transakcji wartej 42 mln euro.

Mason Greenwood
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fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Wszystko przesądzone. Greenwood rusza po gigantyczne pieniądze

Mason Greenwood zmieni klub jeszcze tego lata. Jak poinformował Fabrizio Romano na X, Fenerbahce osiągnęło pełne porozumienie z Olympique Marsylia w sprawie transferu angielskiego napastnika. Turecki gigant ma zapłacić 40 milionów euro kwoty podstawowej, a kolejne dwa miliony euro zostaną uruchomione w formie bonusów uzależnionych od wyników zawodnika i drużyny.

Znany ekspert transferowy opatrzył informację swoim charakterystycznym komunikatem „Here we go”, co w praktyce oznacza finalizację wszystkich kluczowych ustaleń między stronami. Greenwood ma związać się z Fenerbahce umową obowiązującą do czerwca 2030 roku. Według przekazanych informacji jego wynagrodzenie ma wynosić mniej więcej 10 milionów euro netto za sezon.

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Na transferze skorzysta również Manchester United. Klub z Old Trafford zabezpieczył sobie procent od kolejnej sprzedaży zawodnika podczas jego przeprowadzki do Marsylii w 2024 roku. Insider przekazał, że do angielskiego klubu trafi z tego tytułu ponad 10 milionów euro.

24-latek opuszcza Francję po bardzo udanych rozgrywkach. W sezonie 2025/26 rozegrał 45 spotkań, zdobywając 26 bramek i notując 11 asyst. W samej Ligue 1 zanotował 16 trafień oraz siedem ostatnich podań, a swoją skuteczność potwierdził także na arenie międzynarodowej, dokładając trzy gole i asystę w Lidze Mistrzów.

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