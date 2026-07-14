Transferowy nokaut! Greenwood zmienia klub za 42 miliony euro

Mason Greenwood jest blisko nowego wyzwania w karierze. Napastnik po znakomitym sezonie w Olympique Marsylia ma przenieść się do Fenerbahce w ramach transakcji wartej 42 mln euro.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Wszystko przesądzone. Greenwood rusza po gigantyczne pieniądze

Mason Greenwood zmieni klub jeszcze tego lata. Jak poinformował Fabrizio Romano na X, Fenerbahce osiągnęło pełne porozumienie z Olympique Marsylia w sprawie transferu angielskiego napastnika. Turecki gigant ma zapłacić 40 milionów euro kwoty podstawowej, a kolejne dwa miliony euro zostaną uruchomione w formie bonusów uzależnionych od wyników zawodnika i drużyny.

Znany ekspert transferowy opatrzył informację swoim charakterystycznym komunikatem „Here we go”, co w praktyce oznacza finalizację wszystkich kluczowych ustaleń między stronami. Greenwood ma związać się z Fenerbahce umową obowiązującą do czerwca 2030 roku. Według przekazanych informacji jego wynagrodzenie ma wynosić mniej więcej 10 milionów euro netto za sezon.

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Na transferze skorzysta również Manchester United. Klub z Old Trafford zabezpieczył sobie procent od kolejnej sprzedaży zawodnika podczas jego przeprowadzki do Marsylii w 2024 roku. Insider przekazał, że do angielskiego klubu trafi z tego tytułu ponad 10 milionów euro.

🚨🟡🔵 BREAKING: Mason Greenwood to Fenerbahçe, HERE WE GO! Deal done for the English winger to join Fener.



€40m plus €2m add-ons to Olympique Marseille; Man United get over 10m with sell-on clause.



Salary around €10m net per year on deal until June 2030 at Fener. 💥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/bQvhQupk7m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

24-latek opuszcza Francję po bardzo udanych rozgrywkach. W sezonie 2025/26 rozegrał 45 spotkań, zdobywając 26 bramek i notując 11 asyst. W samej Ligue 1 zanotował 16 trafień oraz siedem ostatnich podań, a swoją skuteczność potwierdził także na arenie międzynarodowej, dokładając trzy gole i asystę w Lidze Mistrzów.