Jose Mourinho objął funkcję trenera Realu Madryt. Tymczasem "RTVE" opublikowało krótki filmik, w którym Antonio Rudiger mówi, że praca z Portugalczykiem jest jego marzeniem.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Antonio Rudiger marzył o pracy z Jose Mourinho

Jose Mourinho wrócił na Estadio Santiago Bernabeu. Real Madryt oficjalnie ogłosił już nawiązanie współpracy z The Special One. Obok tej informacji nie potrafił przejść obojętnie sam Antonio Rudiger. „RTVE” opublikowało krótki filmik, w którym niemiecki defensor wypowiedział się w samych superlatywach o portugalskim szkoleniowcu.

– Ogłoszenie Mourinho trenerem Realu? Mam wielkie chęci. Wielkie chęci, bo taki trener jak Mourinho to dla mnie marzenie, praca z nim. I dlatego jestem gotowy, tak – powiedział Antonio Rudiger, cytowany przez serwis Realmadryt.pl.

Co ciekawe, mimo że zarówno Jose Mourinho, jak i Antonio Rudiger byli związani z Chelsea oraz Romą, nigdy nie pracowali razem. Portugalczyk odszedł z londyńskiego klubu przed przyjściem niemieckiego defensora, a do stolicy Włoch trafił już po jego odejściu. Real Madryt zatem pozwoli im po raz pierwszy nawiązać współpracę.

Real Madryt aktywnie pracuje na rynku transferowym, aby wzmocnić drużynę dla Jose Mourinho. W poniedziałek klub potwierdził wielki transfer. Na Estadio Santiago Bernabeu trafił Marc Cucurella. Możemy być pewni, że to dopiero początek głośnych transakcji, jakich dokona Florentino Perez.