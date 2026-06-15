Pogoń Szczecin zatrzymała wielki talent! Potwierdziły się doniesienia

Pogoń Szczecin zabezpieczyła przyszłość. Portowcy przedłużyli bowiem kontrakt z Natanem Ławą. Nowy kontrakt utalentowanego pomocnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Natan Ława

Oficjalnie: Natan Ława przedłużył kontrakt z Pogonią Szczecin

Pogoń Szczecin aktywnie pracuje nad budową składu. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że klub celuje w transfer prosto z Galatasaray. Teraz jednak Portowcy dopięli ważniejszą rzecz. Otóż za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono podpisanie nowego kontraktu z Natanem Ławą. Tym samym potwierdziły się doniesienia Piotra Koźmińskiego, dziennikarza Goal.pl.

Nowy kontrakt Natana Ława z Pogonią Szczecin będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. Tym samym Portowcy obdarzyli ogromnym zaufaniem swoją perełkę. Sam młodzieżowy reprezentanta Polski jest zadowolony, że podpisał umowę. 16-latek już w zeszłym sezonie potwierdził, że jest jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy w naszym kraju.

– Jestem bardzo zadowolony po podpisaniu nowego kontraktu z Pogonią. Jestem w tym klubie od dziecka. Jest to dla mnie spełnienie marzeń. Chciałbym podziękować prezesowi Alexowi oraz całemu zarządowi za zaufanie i wiarę we mnie od samego początku, odkąd tylko pojawiłem się w I zespole. Będę chciał to ich zaufanie przekształcić w dobrą grę na boisku – powiedział młody pomocnik na łamach strony klubowej.

Natan Ława w zeszłym sezonie rozegrał 10 spotkań na boiskach PKO Ekstraklasy. Zawodnik Pogoni Szczecin spędził na placu gry łącznie 556 minut.