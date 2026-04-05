Gonzalo Garcia odejdzie z Realu Madryt? Może wylądować w Anglii

12:11, 5. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  SportsBoom.com

Gonzalo Garcia wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jak informuje serwis SportsBoom.com, chrapkę na jego sprowadzenie ma m.in. Newcastle United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gonzalo Garcia

Newcastle United zainteresowane Gonzalo Garcią

Gonzalo Garcia nie może liczyć na rolę podstawowego zawodnika w Realu Madryt, gdzie panuje ogromna konkurencja. 22-letni napastnik rywalizuje o miejsce w wyjściowej jedenastce m.in. z Kylianem Mbappe, co samo w sobie pokazuje, jak trudno wskoczyć mu do pierwszego składu. Jeśli młody piłkarz zdecyduje się na zmianę otoczenia w celu regularnych występów, z pewnością nie zabraknie ofert zainteresowanych klubów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jak podaje strona „SportsBoom.com”, chrapkę na sprowadzenie młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii ma między innymi Newcastle United, które planuje wzmocnić rywalizację w linii ataku. Władze z St James’ Park nie wykluczają złożenia oferty za perełkę Realu Madryt w letnim okienku transferowym.

Warto dodać, że ostatnio pojawiły się także informacje, iż sytuację Garcii monitoruje również Arsenal. To oznacza, że Newcastle będzie musiało liczyć się z poważną konkurencją w walce o podpis perspektywicznego snajpera.

Mierzący 182 centymetry napastnik jest wychowankiem La Fabriki. Do seniorskiego zespołu Realu Madryt awansował w czerwcu 2025 roku. Szczególnie dobrze zaprezentował się na Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie w kilku meczach zastępował wspomnianego wyżej Kyliana Mbappe. Gonzalo Garcia w 6 spotkaniach tych rozgrywek zdobył 4 bramki i zanotował 1 asystę, zostając królem strzelców prestiżowego turnieju. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie 30 milionów euro.