Gigant chce wykupić Yamala z Barcelony. Oferta „nie do odrzucenia”

11:58, 16. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

FC Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów, co ucieszyło Paris Saint-Germain. Z informacji El Nacional wynika, że francuski klub będzie naciskał na transfer Lamine Yamala. W przygotowaniu jest oferta "nie do odrzucenia".

Lamine Yamal
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona dostanie ofertę za Yamala. PSG będzie naciskać na transfer

FC Barcelona nie dała rady odwrócić losów dwumeczu z Atletico Madryt. Odpadnięcie z Ligi Mistrzów wywołało falę spekulacji transferowych. We Francji ponownie odżyło marzenie o pozyskaniu Lamine Yamala. Paryżanie są gotowi do przeprowadzenia ofensywy, mającej na celu wywarcie nacisków na Blaugranę. Jest to część planów dot. pozyskania nastoletniej gwiazdy piłki nożnej.

Paris Saint-Germain według stworzonej strategii ma naciskać Barcelonę w nadchodzące lato. Tak samo ma być w przypadku otoczenia samego piłkarza. Co więcej, Jorge Mendes, czyli agent 18-latka zdaje sobie sprawę, że francuski klub nie odpuści.

Z informacji El Nacional wynika, że przygotowywana jest oferta z gatunku „nie do odrzucenia”. PSG nie będzie się ograniczać pod kątem finansowym i jest w stanie zapłacić prawdziwą fortunę Katalończykom, a dodatkowo obsypać złotem samego zawodnika. Wierzą, że kolejne niepowodzenie w Lidze Mistrzów oraz naciski na transfer, zmuszą reprezentanta Hiszpanii do rozważań nad przyszłością.

Warto dodać, że to nie jest pierwszy raz, gdy PSG próbuje sprowadzić Yamala. Joan Laporta w lutym tego roku potwierdził, że odrzucili propozycję Francuzów opiewającą na kwotę 250 milionów euro. Nasser Al-Khelaifi co jakiś czas podpytuje o piłkarza. Na ten moment trudno sobie wyobrazić, żeby wychowanek Dumy Katalonii zmienił klub. Jednak w przyszłości niczego nie można wykluczyć.

