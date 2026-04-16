Barcelona zmieniła zdanie. Gwiazda na wylocie

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Rashford nie zdał tesu. Barcelona raczej go nie wykupi

FC Barcelona pozostała w grze tylko o jedno trofeum, które lada moment może przypieczętować. W Lidze Mistrzów przegrali w dwumeczu z Atletico Madryt, odpadając w ćwierćfinale. Obok Superpucharu Hiszpanii będą mogli postawić w gablocie jedynie triumf w La Liga. Negatywny wynik dwumeczu w europejskich pucharach niesie za sobą konsekwencje dla przyszłości niektórych zawodników.

Flick przygotował listę 10 piłkarzy, którzy mogą wylecieć z Barcelony. Jednym z nich jest Marcus Rashford. Więcej o przyszłości Anglika napisał Javi Miguel, dziennikarz m.in. serwisu AS i stacji El Chiringuito TV. Jego zdaniem piłkarz oblał test, a wykup po zakończeniu wypożyczenia wydaje się mało prawdopodobny. Zwłaszcza że Manchester United zażądał ok. 30 milionów euro.

Rashford trafił na Spotify Camp Nou latem tamtego roku. Był to efekt odmowy zarówno ze strony Nico Williamsa, jak i Luisa Diaza. Katalończycy szukali skrzydłowego, ale musieli wybrać opcję rezerwową i jednocześnie tymczasową. Początek w nowym klubie był całkiem udany, ale ostatnio reprezentant Anglii jest zdecydowanie pod formą. Łącznie wystąpił w 43 meczach, strzelił 12 goli i 13 razy asystował.

Jeśli nie zostanie w Barcelonie, wróci do Manchesteru United. Nie wiadomo jednak, czy na Old Trafford wciąż wiążą z nim przyszłość. Jeśli nie, to będzie musiał ponownie szukać nowego klubu. Wcześniej grał na wypożyczeniu w Aston Villi.