Mbappe bez szans. Nowy faworyt do zdobycia Złotej Piłki

Olise dołączył do walki o Złotą Piłkę. Szanse Kane’a rosną, Mbappe maleją
Bayern Monachium, Arsenal, Paris Saint-Germain oraz Atletico Madryt – te cztery drużyny awansowały do półfinału Ligi Mistrzów i rozstrzygną między sobą walkę o końcowy triumf w rozgrywkach. Wyniki ćwierćfinałów mocno wpłynęły na notowania zawodników w plebiscycie Złotej Piłki. Przyjęło się, że zwycięstwo w europejskich pucharach jest dużym wyznacznikiem do zgarnięcia nagrody.
Największe szanse na zdobycie prestiżowego wyróżnienia podobnie jak przed tygodniem ma Harry Kane. Procentowe wyliczenia utrzymały się na tym samym poziomie. Według Polymarket Sports szanse napastnika wynoszą 29%. Do zmian doszło za plecami Anglika, ponieważ do gry włączył się jego klubowy kolega. Michael Olise znalazł się na 2. miejscu z 16% szans na Złotą Piłkę.
Spadły natomiast notowania Kyliana Mbappe, który po pierwszym meczu w ćwierćfinale miał 22%, a po odpadnięciu z Ligi Mistrzów tylko 14%. Takie same szanse źródło wyliczyło dla Lamine Yamala, czyli gwiazdy FC Barcelony. Warto dodać, że w jego przypadku również zanotowano spadek. Tydzień temu miał podobne wyliczenia co Mbappe, a teraz ocenia się jego szansę na 16%.