Mbappe bez szans. Nowy faworyt do zdobycia Złotej Piłki

Michael Olise znalazł się w gronie faworytów do zdobycia Złotej Piłki. W porównaniu do poprzedniego tygodnia Kylian Mbappe ma coraz mniejsze szanse. Z wyliczeń Polymarket Sports jasno wynika, że na ten moment nagroda powinna trafić w ręce Harry'ego Kane'a.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Olise dołączył do walki o Złotą Piłkę. Szanse Kane’a rosną, Mbappe maleją

Bayern Monachium, Arsenal, Paris Saint-Germain oraz Atletico Madryt – te cztery drużyny awansowały do półfinału Ligi Mistrzów i rozstrzygną między sobą walkę o końcowy triumf w rozgrywkach. Wyniki ćwierćfinałów mocno wpłynęły na notowania zawodników w plebiscycie Złotej Piłki. Przyjęło się, że zwycięstwo w europejskich pucharach jest dużym wyznacznikiem do zgarnięcia nagrody.

Największe szanse na zdobycie prestiżowego wyróżnienia podobnie jak przed tygodniem ma Harry Kane. Procentowe wyliczenia utrzymały się na tym samym poziomie. Według Polymarket Sports szanse napastnika wynoszą 29%. Do zmian doszło za plecami Anglika, ponieważ do gry włączył się jego klubowy kolega. Michael Olise znalazł się na 2. miejscu z 16% szans na Złotą Piłkę.

🚨BREAKING: Updated Ballon d'Or odds after Champions League quarter finals:



29% – Harry Kane

16% – Michael Olise

16% – Lamine Yamal

14% – Kylian Mbappé



Per Polymarket pic.twitter.com/NWcmvUqnp1 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 15, 2026

Spadły natomiast notowania Kyliana Mbappe, który po pierwszym meczu w ćwierćfinale miał 22%, a po odpadnięciu z Ligi Mistrzów tylko 14%. Takie same szanse źródło wyliczyło dla Lamine Yamala, czyli gwiazdy FC Barcelony. Warto dodać, że w jego przypadku również zanotowano spadek. Tydzień temu miał podobne wyliczenia co Mbappe, a teraz ocenia się jego szansę na 16%.