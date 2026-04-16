Real nie zamierza czekać. Perez planuje intensyfikować działania

Real Madryt odpadł w środę z Ligi Mistrzów i ruszyły spekulacje dotyczące poszukiwań nowego trenera. Interesującymi informacjami w tej sprawie podzielił się portal Fichajes.net.

Real Madryt patrzy w stronę topowego szkoleniowca

Real Madryt wygląda na to, że sezon 2025/2026 zakończy bez żadnego ważnego trofeum. Szanse na mistrzostwo La Liga zawodnicy Królewskich mają tak naprawdę już tylko matematyczne. Z kolei w ćwierćfinale Ligi Mistrzów stołeczna ekipa musiała uznać wyższość Bayern Monachium. Tym samym ciemne chmury zebrały się nad Alvaro Arbeloą, a konkretne wieści o poszukiwaniach jego następcy przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że prezydent Realu zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby przekonać Juergena Kloppa do przejęcia sterów nad drużyną. Niemiecki trener ma być pierwszym wyborem dla Florentino Perez, który widzi w Kloppie idealnego kandydata na szkoleniowca Realu.

Niemiec nie tylko ma w swoim CV konkretne sukcesy w rozgrywkach na najwyższym poziomie europejskiej piłki nożnej, co podkreśla Fichajes.net. Klopp ma też niezwykłą umiejętność budowania wyrównanych drużyn, stawiając na intensywny styl gry.

Jasne jest natomiast, że pozostający obecnie bez pracy trener budzi zainteresowanie wielu klubów. Mimo wszystko ekipa z Madrytu ma nadzieję, że szybko rozpocznie negocjacje z Kloppem i uda jej się wyprzedzić konkurencję, przekonując szkoleniowca do podpisania kontraktu.

Niewykluczone zatem, że lato będzie dla Realu momentem zwrotnym, który wskaże nowy kierunek dla klubu. Madrytczycy mają jednocześnie nadzieję, że w kolejnym sezonie będą liczyć się w grze o najwyższe cele.