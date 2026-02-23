Barcelona odrzuciła ofertę za Yamala. Laporta podał nazwę klubu

FC Barcelona odrzuciła ofertę za Lamine Yamala w wysokości 250 milionów euro. Joan Laporta potwierdził, że klubem, który chciał pozyskać jeszcze wtedy 17-letniego piłkarza było Paris Saint-Germain.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

PSG zaoferowało 250 mln euro za Yamala! Barcelona odrzuciła ofertę

FC Barcelona dzierży rekord transferowy, jeśli chodzi o największą sprzedaż zawodnika w historii. Latem 2017 roku zarobili 222 miliony euro, sprzedając Neymara do Paris Saint-Germain. Okazuje się, że nie tak dawno mogli poprawić ten wynik, zgarniając dużo większą kwotę. Rok temu, gdy Lamine Yamal miał 17 lat, Katalończycy otrzymali za niego propozycję o wartości 250 milionów euro.

Ofertę za nastolatka ujawnił były członek zarządu – Joan Soler. Jego wypowiedź potwierdził ubiegający się o reelekcję w wyborach prezydenckich Joan Laporta. Jijantes cytuje hiszpańskiego działacza, który zdradził, że to Paris Saint-Germain chciało kupić Lamine Yamala.

– Paris Saint-Germain zaproponowało nam 250 milionów euro za Yamala, gdy miał 17 lat. Odrzuciliśmy ofertę, a niektórzy uznali nas za szaleńców – powiedział Laporta.

Informacje o ofercie za Yamala wyszły na jaw podczas autorskiego spotkania Joana Laporty. Działacz zorganizował prezentację swojej książki pod tytułem: „Tak uratowaliśmy Barcelonę”. Podczas prezentacji obecni byli na sali Deco oraz Hansi Flick.

Yamal to wychowanek katalońskiego zespołu, w którym zadebiutował w sezonie 2022/2023. Do tej pory uzbierał na swoim koncie 139 meczów, w których zdobył 40 goli i zanotował 48 asyst.