FC Barcelona może sprowadzić utalentowanego Marokańczyka

20:05, 10. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  AfricaFoot.com

FC Barcelona przeprowadziła wstępne rozmowy z agentem Gessime'a Yassine'a - donosi serwis AfricaFoot.com. Dwudziestoletni marokański prawoskrzydłowy, który uchodzi za wielki talent, na co dzień występuje w barwach francuskiego Strasbourga.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Gessime Yassine łączony z Barceloną

FC Barcelona bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu utalentowanych zawodników. Kataloński klub nie dysponuje aktualnie wielkimi środkami finansowymi, dlatego chce inwestować przede wszystkim w młodych piłkarzy z olbrzymim potencjałem, którzy nie będą kosztować dużych pieniędzy. Jednym z takich zawodników jest skrzydłowy Strasbourga – Gessime Yassine. Według mediów mistrzowie La Ligi rozpoczęli już pierwsze działania mające na celu sprawdzenie możliwości sprowadzenia zdolnego atakującego.

Jak informuje portal „AfricaFoot.com”, władze Barcelony nawiązały kontakt z agentem 20-letniego Marokańczyka, aby poznać jego plany dotyczące przyszłości. Prawy napastnik, który otrzymuje coraz więcej minut na boiskach Ligue 1, najprawdopodobniej byłby zainteresowany wykonaniem kolejnego kroku naprzód w swojej karierze.

Przeprowadzka na Camp Nou dla wielu młodych piłkarzy jest spełnieniem marzeń z dzieciństwa. Yassine w zespole Blaugrany mógłby początkowo pełnić rolę zmiennika dla Lamine’a Yamala, ponieważ obydwaj zawodnicy grają na tej samej pozycji.

Młodzieżowy reprezentant Maroka występuje w barwach Strasbourga od stycznia 2026 roku. Wówczas przeniósł się na Stade de la Meinau za około 7 milionów euro z drugoligowej francuskiej drużyny – USL Dunkerque. Gessime Yassine z tygodnia na tydzień zyskuje na znaczeniu w ekipie z Alzacji. Do tej pory w koszulce zespołu z Ligue 1 rozegrał 7 spotkań, w których zanotował 1 asystę. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 10 milionów euro.