Widzew z pierwszą porażką. Vuković: zrobiliśmy coś odwrotnego

23:26, 15. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Widzew Łódź

Widzew Łódź po raz pierwszy w tym sezonie musiał przełknąć gorycz porażki. Aleksandar Vuković nie miał prawa być zadowolony po meczu z Koroną Kielce. Wypowiedź trenera cytują klubowe media.

Aleksandar Vuković
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Mikolaj Barbanell/ Arena Akcji/ Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew Łódź przegrywa. Vuković: krok do tyłu

Widzew Łódź zaczął sezon od dwóch remisów, po których przyszło pierwsze zwycięstwo. Chwilę później Aleksandar Vuković i jego drużyna musieli zmierzyć się z premierową porażką – lepsza okazała się Korona Kielce.

– Niestety, zamiast kroku do przodu zrobiliśmy coś odwrotnego. Nie tego się spodziewaliśmy i to nie jest do zaakceptowania. Początek, dwadzieścia pierwszych minut, było na najlepszym poziomie u nas w tym sezonie, ale to było za mało – powiedział trener Widzewa, cytowany przed klubowe media.

– Przeciwnik strzelił dwa gole ze stałych fragmentów i to nie powinno się przydarzyć. Pojawiła się chwila nerwowości w tych sytuacjach. Zabrakło nam odpowiednich reakcji. Szybko stracone prowadzenie wprowadziło nerwowość w naszej grze – dodał trener gospodarzy.

– Nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby wygrać to spotkanie i przeciwnik to wykorzystał. My nie możemy stracić wiary w siebie, bo były fragmenty i momenty gry, gdy pokazaliśmy się dobrze – zakończył Vuković.

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