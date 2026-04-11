Gabriel Jesus otwarty na przeprowadzkę. Konkretny kierunek

19:15, 11. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Gabriel Jesus chce w przyszłości wrócić do Palmeiras, z którego wypłynął na szerokie, piłkarskie wody - donosi Ekrem Konur. Kontrakt Brazylijczyka z Arsenalem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Palmeiras może pozyskać Gabriela Jesusa

Gabriel Jesus ma ważny kontrakt z Arsenalem do 30 czerwca 2027 roku. W tym momencie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy 29-letni napastnik wypełni umowę do końca, czy odejdzie z angielskiego zespołu już podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że strony nie przedłużą współpracy o kolejne kampanie, dlatego Brazylijczyk najpóźniej po zakończeniu sezonu 2026/2027 zmieni barwy klubowe.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Doświadczony snajper zaczyna więc rozglądać się za nowym pracodawcą i powoli myśli o swojej przyszłości. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, 64-krotny reprezentant Brazylii chciałby niedługo wrócić do Palmeiras, z którego wypłynął na szerokie wody europejskiej piłki.

Klub z Sao Paulo również jest otwarty na powrót swojego wychowanka, choć wciąż nie wiadomo, czy transfer mógłby dojść do skutku już nadchodzącego lata, czy dopiero w dalszej perspektywie. Sytuację mierzącego 175 centymetrów zawodnika monitorują także kluby z Włoch.

Gabriel Jesus trafił do Londynu latem 2022 roku z Manchesteru City i przez długi czas był jednym z kluczowych piłkarzy drużyny Mikela Artety. Później doznał jednak poważnej kontuzji, przez co stracił swój status. Do tej pory rozegrał 119 spotkań, zdobył 31 bramek i zanotował 22 asysty w koszulce ekipy Kanonierów. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia obecnie Brazylijczyka na około 20 milionów euro.