Gabriel Jesus otwarty na przeprowadzkę. Konkretny kierunek

Gabriel Jesus chce w przyszłości wrócić do Palmeiras, z którego wypłynął na szerokie, piłkarskie wody - donosi Ekrem Konur. Kontrakt Brazylijczyka z Arsenalem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

Palmeiras może pozyskać Gabriela Jesusa

Gabriel Jesus ma ważny kontrakt z Arsenalem do 30 czerwca 2027 roku. W tym momencie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy 29-letni napastnik wypełni umowę do końca, czy odejdzie z angielskiego zespołu już podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że strony nie przedłużą współpracy o kolejne kampanie, dlatego Brazylijczyk najpóźniej po zakończeniu sezonu 2026/2027 zmieni barwy klubowe.

Doświadczony snajper zaczyna więc rozglądać się za nowym pracodawcą i powoli myśli o swojej przyszłości. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, 64-krotny reprezentant Brazylii chciałby niedługo wrócić do Palmeiras, z którego wypłynął na szerokie wody europejskiej piłki.

Klub z Sao Paulo również jest otwarty na powrót swojego wychowanka, choć wciąż nie wiadomo, czy transfer mógłby dojść do skutku już nadchodzącego lata, czy dopiero w dalszej perspektywie. Sytuację mierzącego 175 centymetrów zawodnika monitorują także kluby z Włoch.

Gabriel Jesus trafił do Londynu latem 2022 roku z Manchesteru City i przez długi czas był jednym z kluczowych piłkarzy drużyny Mikela Artety. Później doznał jednak poważnej kontuzji, przez co stracił swój status. Do tej pory rozegrał 119 spotkań, zdobył 31 bramek i zanotował 22 asysty w koszulce ekipy Kanonierów. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia obecnie Brazylijczyka na około 20 milionów euro.