Gabriel Jesus może opuścić Arsenal. Włoskie kluby ruszyły po napastnika

Gabriel Jesus znalazł się na celowniku Milanu oraz Juventusu - informuje serwis "SportsBoom". Arsenal może rozważyć sprzedaż swojego napastnika za około 30 milionów funtów.

AC Milan i Juventus chcą sprowadzić Gabriela Jesusa

Gabriel Jesus zasilił szeregi Arsenalu latem 2022 roku, przechodząc z Manchesteru City za około 52 miliony euro. Początkowo był jednym z kluczowych elementów w zespole Mikela Artety, który doskonale znał jego możliwości ze wspólnej pracy w Manchesterze.

W ostatnich miesiącach pozycja Brazylijczyka w zespole wyraźnie jednak osłabła. Styl gry londyńczyków przesunął się w stronę bardziej fizycznej, a sprowadzenie Viktora Gyokeresa ograniczyło jego szanse na regularne występy. Nie bez znaczenia pozostają także problemy zdrowotne napastnika. Przebyte kontuzje kolana wpłynęły na jego dynamikę oraz ogólną formę.

Okazuje się, iż 29-letni napastnik jest jednym z zawodników, którzy mogą opuścić klub z Emirates Stadium. Według doniesień „SportsBoom”, Kanonierzy są gotowi rozważyć jego sprzedaż za 30 milionów funtów. Największe zainteresowanie Brazylijczykiem wykazują kluby z Serie A – Juventus Turyn oraz AC Milan.

Przenosiny do Włoch wydają się logicznym kierunkiem, jednak poważną przeszkodą mogą okazać się zarobki piłkarza. Obecnie inkasuje on około 260 tysięcy funtów tygodniowo. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość napastnika rozstrzygnie się w najbliższych miesiącach. W trwającym sezonie Gabriel Jesus zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z Arsenalem obowiązuje do czerwca 2027 roku.