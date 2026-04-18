Flick jest nim zachwycony, ale Barcelona odpuszcza temat transferu

Hansi Flick jest zachwycony Marcusem Rashfordem i chciałby go mieć w zespole również na przyszły sezon. Barcelona jednak nie prowadzi prac w temacie jego transferu definitywnego - przekazał Matteo Moretto.

Rashford ceniony przez Flicka. Barcelona nie chce go wykupić?

Marcus Rashford wciąż nie wie, gdzie będzie mu dane grać w przyszłym sezonie. Pozostaje na wypożyczeniu w Barcelonie i z chęcią by tam został, ale ostatnimi występami przybliżył się do powrotu do Manchesteru United. Duma Katalonii na przestrzeni tych miesięcy kilkukrotnie zmieniała wobec niego nastawienie – na początku kampanii była przekonana, że dojdzie do wykupu, ale z biegiem czasu Anglik nie prezentował się już tak dobrze. Czerwone Diabły chcą otrzymać za niego około 30 milionów euro, co również jest uważane za zbyt dużą kwotę, biorąc pod uwagę jego obecną dyspozycję.

Inaczej do tematu podchodzi Hansi Flick, który jest zachwycony współpracą z Rashfordem. Uważa go za bardzo jakościowego zawodnika, któremu nie brakuje zaangażowania i nie narzeka, nawet kiedy musi siadać na ławce rezerwowych. Matteo Moretto ujawnia, że niemiecki szkoleniowiec z chęcią zatrzymałby go na przyszły sezon, ale w klubie brakuje poparcia.

Barcelona w rzeczywistości porzuciła jakiekolwiek prace nad tym transferem. Na ten moment nie ma żadnych rozmów między klubami lub między Blaugraną a zawodnikiem. Manchester United nie zgodzi się na kolejne wypożyczenie oraz włączanie to transakcji innych piłkarzy. Chce otrzymać za gwiazdora ustaloną wcześniej kwotę.

Coraz więcej wskazuje na to, że Rashforda czeka powrót na Old Trafford. W tym sezonie uzbierał 12 bramek oraz 13 asyst w 43 występach.