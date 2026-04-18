Palmer łączony z Man United. Gwiazdor Chelsea mówi o transferze

08:58, 18. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Źródło:  The Guardian

Cole Palmer odpowiedział na plotki transferowe łączące go z Manchesterem United. Gwiazdor Chelsea nie zamierza odchodzić. Wierzy, że klub latem się wzmocni i będzie w stanie walczyć o trofea.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Palmer wiąże przyszłość z Chelsea. Nie zgodzi się na transfer

Chelsea w tym sezonie nie gra na miarę oczekiwań i do samego końca będzie walczyła o udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Mogłoby to sugerować największym gwiazdom, by poszukać sobie miejsca w innym otoczeniu. Czołowi piłkarze The Blues łączeni są z transferami – dotyczy to zarówno Enzo Fernandeza, jak i Moisesa Caicedo czy Cole’a Palmera. Ten ostatni jest przymierzany do Manchesteru United, który z chęcią zapłaciłby za niego wielkie pieniądze.

Problem w tym, że Palmer nie zamierza wynosić się ze Stamford Bridge. Wciąż wierzy w ten projekt i liczy, że drużyna będzie w dłuższej perspektywie gotowa walczyć o najwyższe cele. Anglik przyznaje wprost, że nie interesuje go transfer do Manchesteru United. Ma za sobą owocne rozmowy z władzami Chelsea i wie, jak zespół może wejść na wyższy poziom. Kluczowe będzie letnie okienko i potencjalne wzmocnienia.

– Z jakiegoś powodu byliśmy i jesteśmy w tym sezonie nieregularni. Moim zdaniem chodzi po prostu o to, żeby znaleźć odpowiednich zawodników, którzy pomogą nam ruszyć do przodu. Wszyscy jesteśmy po jednej stronie. Chcemy wygrywać i myślę, że jeśli dodamy odpowiednich piłkarzy latem, możemy w następnym sezonie walczyć na poważnie o trofea.

Ludzie po prostu gadają. Kiedy to widzę, po prostu się śmieję. Oczywiście, Manchester to mój dom. Jest tam cała moja rodzina, ale nie tęsknie za tym. Nie mam zamiaru odchodzić z Chelsea. Wciąż mamy o co grać. Przed nami półfinał FA Cup, a jeśli dostaniemy się do Ligi Mistrzów, będziemy w dobrej pozycji, by pozyskać piłkarzy, których potrzebujemy – wytłumaczył Palmer w wywiadzie dla „The Guardian”.

