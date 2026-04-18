Real Madryt już skreślił Arbeloę. Nic go nie uratuje

Real Madryt nie planuje zatrzymywać Alvaro Arbeloi na kolejny sezon. "Marca" twierdzi, że jego losy są już przesądzone. W klubie uznano jego pracę za niewystarczająco dobrą.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa na wylocie. Real zmieni trenera

Real Madryt najprawdopodobniej zakończy kolejny sezon z rzędu bez choćby jednego trofeum. W ostatnim czasie skupiono się wyłącznie na Lidze Mistrzów, traktując batalię o mistrzostwo Hiszpanii za przegraną. Wszystko za sprawą sensacyjnej porażki z Mallorcą oraz straty punktów w starciu z Gironą. Królewscy liczyli, że wyeliminują Bayern Monachium i wywalczą awans do półfinału Ligi Mistrzów, ale tak się nie stało. W dwumeczu lepsi okazali się Bawarczycy, którym teraz przyjdzie zmierzyć się z PSG.

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów na Santiago Bernabeu zapanował chaos. Florentino Perez uważa, że kolejny tak słaby sezon jest niedopuszczalny, dlatego wyciągnie konsekwencje wobec drużyny. Kilku piłkarzy na pewno opuści klub podczas letniego okienka. Posady szkoleniowca nie utrzyma także Alvaro Arbeloa, którego dni są już policzone.

Przez długi czas wydawało się, że Arbeloa faktycznie ma szanse pozostać w Realu również na przyszły sezon. Pod jego wodzą zespół radził sobie nieźle, a co najważniejsze – udało mu się naprawić relacje w szatni po tym, jak z gwiazdami kompletnie nie dogadywał się Xabi Alonso. Koniec końców to wyniki zadecydowały o tym, że po sezonie Arbeloi na ławce trenerskiej Królewskich już nie będzie – potwierdza „Marca”.

🚨 BREAKING: Alvaro Arbeloa will LEAVE Real Madrid this summer.



The club believes the coach did NOT succeed in turning the season around after Xabi Alonso's departure.



It would take a MIRACLE for Arbeloa to stay. @marca pic.twitter.com/7NvJ8j8xw6 — Madrid Zone (@theMadridZone) April 17, 2026

Real teraz chce sięgnąć po trenera z doświadczeniem i renomą. Głównym kandydatem pozostaje Juergen Klopp.