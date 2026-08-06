Ferran Torres powiedział „tak”. Zgodził się na transfer do tego klubu

Ferran Torres powiedział "tak" władzom PSG i jest gotowy dołączyć do klubu ze stolicy Francji. To oznacza, że ruszają negocjacje z Barceloną, o czym donosi "Sport".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres zgodził się na transfer do PSG

Barcelona tego lata szuka przede wszystkim nowego napastnika, ale ostatnie dni przynoszą inne, niepokojące informacje dla kibiców tego zespołu. Z klubem pożegnać może się bowiem Ferran Torres, a więc gracz, który zdawał się być naturalnym następcą Roberta Lewandowskiego. W przypadku braku sprowadzenia np. Juliana Alvareza, to właśnie Hiszpan byłby zapewne pierwszym wyborem Hansiego Flicka.

Pozyskać napastnika Dumy Katalonii chce jednak PSG. Według informacji, które przekazał teraz serwis „Sport”, Ferran Torres zgodził się na dołączenie do Paris Saint-Germain. Padło już oficjalne „tak” ze strony gwiazdora, a to oznacza, że francuski klub przechodzi do działania i jeszcze przed powrotem Torresa do treningów chce sfinalizować transfer.

Ferran Torres w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 21 goli oraz zanotował trzy asysty. W sumie na koncie 26-letniego reprezentanta Hiszpanii jest ponad 200 gier dla Dumy Katalonii. W tym czasie 65 razy trafiał do siatki rywali. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na 55 milionów euro.

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