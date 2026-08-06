Barcelona wygrywa walkę o cel transferowy Realu Madryt! Wielki zwrot akcji

Barcelona jest teraz znacznie bliżej pozyskania Rodrigo niż Real Madryt. Sprawy dla Królewskich mocno się skomplikowały, o czym donosi dziennikarz Ramon Alvarez de Mon oraz "Sport".

fot. Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Rodri bliżej Barcelony niż Realu

Barcelona i Real Madryt rywalizują zwyczajowo głównie na murawie i o najważniejsze trofea w Hiszpanii i Europie, ale często dochodzi także do walki na rynku transferowym. Taką obserwujemy tego lata, gdyż oba zespoły są zainteresowane sprowadzeniem Rodriego z Manchesteru City. Do tej pory wydawało się, że absolutnym liderem, ba, że kwestią czasu, jest ogłoszenie tego transferu przez Królewskich, ale doszło do sensacyjnego zwrotu akcji.

Według informacji, które przekazał hiszpański dziennikarz Ramon Alvarez de Mon, Barcelona wygrywa obecnie walkę z Realem Madryt ws. gracza Manchesteru City. W tej chwili Rodri jest bardzo realną opcją dla Dumy Katalonii. Wszystko miało zmienić się w ostatnich godzinach, gdy objęli oni prowadzenie w tej kwestii. Informacje te zdaje się potwierdzać z kolei „Sport”, który donosi, że sprawy komplikują się dla Realu Madryt.

Rodri w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył dwie bramki. Łącznie ten 30-letni defensywny pomocnik, który na swoim koncie ma Złotą Piłkę, rozegrał prawie 300 spotkań dla zespołu Manchesteru City. W przeszłości związany był z Atletico Madryt. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 50 milionów euro. Na koncie Rodriego jest 70 gier w reprezentacji La Furia Roja.

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