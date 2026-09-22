Real Madryt przekazał fatalne wieści. Wiadomo, co z Valverde

Federico Valverde doznał kontuzji w starciu z Atletico Madryt. Badania wykazały skręcenie stawu skokowego trzeciego stopnia. Nie podali, jak długo będzie pauzował, ale media donoszą o trzech tygodniach.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Valverde kontuzjowany. Real Madryt wydał komunikat

Real Madryt przegrał w miniony weekend z Atletico Madryt (1:2). Po spotkaniu Jose Mourinho miał duże zastrzeżenia do postawy sędziów. Wprost zakomunikował, że dwóch zawodników rywali powinno zostać ukaranych czerwoną kartką. Jednym z nich miał być Kang-In Lee, który brutalnie sfaulował Federico Valverde. Koreańczyk nie dostał jednak nawet żółtego kartonika, a Urugwajczyk doznał poważniejszego urazu.

Na oficjalnej stronie klubu pojawił się komunikat, informujący, że Valverde doznał skręcenia stawu skokowego trzeciego stopnia. Co ciekawe, taki uraz zazwyczaj wymaga mniej więcej trzech miesięcy przerwy. Jednak hiszpańskie media donoszą, że będzie gotowy do gry za trzy tygodnie. Warto jednak poczekać na kolejne komunikaty klubu, ponieważ Real Madryt nie przekazał, jak długo piłkarz będzie pauzował.

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Fakt jest taki, że Valverde na pewno opuści zgrupowanie reprezentacji Urugwaju. W tym sezonie wystąpił we wszystkich ośmiu meczach, w których strzelił gola i zaliczył asystę. Z Królewskimi jest związany od lipca 2016 roku, gdy został sprowadzony z Penarolu za 5 milionów euro. W seniorach debiutował jednak dopiero w 2018 roku. Od tego czasu ma na swoim koncie 380 spotkań, 42 bramki i 45 asyst.

Kolejny mecz Real rozegra dopiero 10 października. Ich następnym rywalem będzie Villarreal.