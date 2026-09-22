Mbappe otwarcie o relacjach z Ronaldo. „Kiedyś był moim idolem”

14:03, 22. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Athletic

Kylian Mbappe nigdy nie ukrywał, że Cristiano Ronaldo był jego idolem. W rozmowie z The Athletic ujawnił, że dziś są przyjaciółmi. Wprost odpowiedział, jakie łączą ich relacje.

Cristiano Ronaldo i Kylian Mbappe
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Kylian Mbappe

Mbappe i Ronaldo są przyjaciółmi poza boiskiem

Kylian Mbappe przebywa aktualnie na zgrupowaniu reprezentacji Francji, która po czternastu latach rozpoczyna nową erę pod wodzą Zinedine’a Zidane’a w roli selekcjonera. Przy okazji udzielił obszernego wywiadu The Athletic. Ujawnił w nim, że w przeszłości był bardzo blisko dołączenia do Liverpoolu. Innym wątkiem poruszonym w rozmowie były jego relacje z Cristiano Ronaldo, który w przeszłości był jego piłkarskim idolem.

Co ciekawe, Mbappe i Ronaldo prywatnie są przyjaciółmi. Gwiazdor Realu Madryt zdradził, że spędzają wspólnie czas i bardzo dobrze się rozumieją oraz wspierają. Warto zaznaczyć, że nigdy nie mieli okazji, żeby razem dzielić szatnię, ale pięciokrotnie spotkali się naprzeciwko siebie. Ostatnio raz rywalizowali ze sobą w 2024 roku podczas Mistrzostw Europy. Górą była wtedy Francja, która pokonała Portugalię w rzutach karnych.

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Cristiano Ronaldo był kiedyś moim idolem, a teraz jest moim przyjacielem. Uwielbiam spędzać z nim czas. Daje mi rady, wspiera mnie i wie, że ja zawsze będę go wspierał – mówił Kylian Mbappe w rozmowie z The Athletic.

Zarówno Mbappe, jak i Ronaldo raczej nie zagrają już w jednej drużynie. Francuz może jedynie pójść w jego ślady i spróbować pobić kilka rekordów, jakie Ronaldo ustanowił za czasów gry w Realu Madryt.

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