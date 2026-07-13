Ferran Torres nie przedłuży kontraktu z Barceloną! Gigant już planuje transfer

15:35, 13. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  RAC1

Ferran Torres nie planuje przedłużać kontraktu z FC Barceloną. Jak się okazuje, chęci na transfer Hiszpana ma Atletico Madryt. Władze Los Colchoneros namawiają napastnika na transfer w przyszłym roku - donosi "RAC1".

Ferran Torres
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Atletico Madryt namawia Ferrana Torresa! Ambitny plan na transfer

Ferran Torres nie wiąże przyszłości z FC Barceloną. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że napastnik nie planuje przedłużać kontraktu z mistrzem La Ligi. Zawodnik ma jasny cel – transfer do Paris Saint-Germain. Tymczasem najnowsze informacje w sprawie przyszłości reprezentanta Hiszpanii przekazuje „RAC1”. Otóż Atletico Madryt chce pozyskać piłkarza Dumy Katalonii i ma specjalny plan na transfer.

Wspomniane źródło zaznacza, że władze Los Colchoneros będą naciskały, aby Ferran Torres definitywnie zakończył rozmowy kontraktowe z FC Barcelony. Ich celem jest pozyskanie Hiszpana w przyszłym roku. Wówczas napastnik będzie wolnym agentem i będzie mógł przenieść się na Wanda Metropolitano na zasadzie wolnego transferu. Pozwoli to zaoszczędzić stołecznemu klubowi ogromne pieniądze.

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Na ten moment nie znamy jednak decyzji Ferrana Torresa w sprawie potencjalnych przenosin do Atletico Madryt. Napastnik jasno zaznaczył, że chce dołączyć do Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji jednak nie wykonali jeszcze odpowiednich kroków dążących do transferu. A Los Colchoneros próbują to skrzętnie wykorzystać. Warto zaznaczyć, że w walce o transfer napastnika liczy się także Tottenham Hotspur.

Ferran Torres dotychczas rozegrał 207 spotkań w koszulce FC Barcelony. Napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 65 trafień, a także zaliczył 23 asysty.

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