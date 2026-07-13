PSG kupuje reprezentanta Francji. Wpłaci klauzulę po MŚ

16:23, 13. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Fabrizio Romano

Paris Saint-Germain osiągnęło porozumienie z reprezentantem Francji. Nowym zawodnikiem PSG zostanie Lucas Digne, o czym informuje Fabrizio Romano.

Francja - Paragwaj
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AP Photo/ Matt Slocum/ Alamy Na zdjęciu: Francja - Paragwaj

PSG sprowadzi swojego byłego zawodnika

Lucas Digne aktualnie przebywa na trwających Mistrzostwach Świata 2026. Po powrocie z mundialu reprezentant Francji zmieni klubowe barwy. Nowym klubem 32-latka będzie Paris Saint-Germain, co potwierdza Fabrizio Romano.

Lewy obrońca w zimie 2022 roku przeniósł się z Evertonu do Aston Villi. Ekipa z Birmingham zapłaciła The Toffees 30 milionów euro. Po zakończeniu MŚ PSG przeleje na konto The Villans kwotę, która została zwarta w klauzuli odstępnego wychowanka Lille. Nie przekroczy ona 10 mln.

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Digne to pierwszy letni transfer Paryżan. Dla Francuza to powrót do drużyny, w której barwach do tej pory rozegrał 44 spotkania. Defensor występował na Parc des Princes w sezonach 13/14 i 14/15.

W PSG 64-krotny reprezentant Trójkolorowych (w tym cztery mecze na MŚ 2026) ma pełnić rolę zmiennika Nuno Mendesa, który jest niekwestionowanym numerem jeden na pozycji lewego obrońcy.

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