Po nieudanym mundialu wraca Bilić. Chorwacja stawia na znane nazwisko

Slaven Bilić wraca do jednej z najważniejszych ról w chorwackiej piłce nożnej. 57-latek ponownie poprowadzi drużynę narodową, wracając do niej po ponad dekadzie przerwy.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Slaven Bilić

Slaven Bilić ponownie selekcjonerem reprezentacji Chorwacji. Powrót po latach

Slaven Bilić został oficjalnie ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Chorwacji. Informację przekazał oficjalny profil Chorwackiej Federacji Piłkarskiej na X, kończąc tym samym spekulacje dotyczące następcy Zlatko Dalicia. Doświadczony szkoleniowiec rozpoczyna swoją misję natychmiast i będzie odpowiadał za przygotowanie zespołu do kolejnych wyzwań na arenie międzynarodowej.

Decyzja federacji zapadła po zakończeniu współpracy z dotychczasowym selekcjonerem, którego kadencja dobiegła końca po nieudanym występie podczas MŚ 2026. Chorwaci odpadli już w 1/16 finału po porażce z Portugalią, co uruchomiło proces zmian w sztabie szkoleniowym.

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Jasne jest, że Bilicia nie będzie to jednak nowe doświadczenie. 57-letni trener doskonale zna realia pracy z reprezentacją, ponieważ prowadził ją już w latach 2006-2012. To właśnie pod jego wodzą Chorwacja osiągnęła jeden z najlepszych wyników tamtego okresu, docierając do ćwierćfinału mistrzostw Europy w 2008 roku i prezentując futbol, który zyskał uznanie w całej Europie.

At the proposal of HNS president Marijan Kustić, the HNS Executive Committee unanimously appointed Slaven Bilić as head coach of the #Croatia national team! 🤝



🇭🇷 We wish him the very best of luck and plenty of success!#Family #Vatreni ❤️‍🔥 pic.twitter.com/pNTshLo2b3 — HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026

Po zakończeniu pierwszej kadencji w reprezentacji Bilić skoncentrował się na pracy klubowej. W kolejnych latach prowadził między innymi: West Ham United, West Bromwich Albion, Watford oraz saudyjski Al Fateh. Zdobyte doświadczenie ma teraz wykorzystać podczas drugiego podejścia w pracy z chorwacką kadrą.