Błyszczy na mundialu. Prosi o transfer do Realu Madryt!

14:53, 13. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  El Nacional

Rodri prezentuje świetną formę podczas mundialu. Gwiazdor ma świadomość, że rosną szanse na jego transfer do Realu Madryt. Poprosił swoich agentów, aby zbadali ten temat - ujawnia "El Nacional".

Rodri i Lamine Yamal
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Rodri i Lamine Yamal

Rodri w świetnej formie. Wraca temat Realu Madryt

Rodri lideruje reprezentacji Hiszpanii, która awansowała do półfinału mistrzostw świata i czeka ją teraz zacięty bój z Francją. Gwiazdor Manchesteru City wreszcie wrócił do swojej optymalnej dyspozycji, którą prezentował jeszcze przed poważną kontuzją. Przypomina zawodnika, który sięgnął po Złotą Piłkę i był wymarzonym nabytkiem Realu Madryt.

Wokół Hiszpana znów robi się zamieszanie. Jego umowa z Manchesterem City obowiązuje do 2027 roku, więc to odpowiedni moment, aby zmienić zespół – jeśli nie będzie skłonny jej przedłużyć, wówczas angielski gigant zostanie zmuszony do sprzedaży. Na Etihad Stadium narastają wątpliwości związane z odejściem Pepa Guardioli i przejęciem zespołu przez Enzo Marescę. Istnieje ryzyko, że w najbliższym czasie Obywatele nie będą liczyć się w walce o najwyższe cele.

Rodri odzyskał pewność siebie i ponownie trafił do grona najlepszych pomocników świata. Ta sprawa zmieniła jego podejście do przyszłości – do tej pory skupiał się na odbudowie, a dzisiaj znów myśli o ewentualnej przeprowadzce. „El Nacional” ujawnia, że miał nawet poprosić swoich agentów o zbadanie tematu transferu do Realu Madryt – ma świadomość, że to być może ostatnia szansa, aby zaliczyć przenosiny na Santiago Bernabeu. W ekipie Królewskich pojawił się wakat, jeśli chodzi o obsadę środka pola i pomocnika, który ma odpowiadać za rozgrywanie.

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