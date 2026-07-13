Barcelona zaskoczona. Gwiazdor nie przedłuży kontraktu

Ferran Torres może latem opuścić Barcelonę. Coraz więcej mówi się o zainteresowaniu Paris Saint-Germain, a nowe informacje w sprawie przyszłości hiszpańskiego skrzydłowego przekazał Fabrizio Romano.

fot. ANTONIO MARTIN / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

PSG czeka na ruch Ferrana Torresa

Według włoskiego dziennikarza Ferran Torres nie prowadzi obecnie rozmów z Barceloną na temat przedłużenia kontraktu. Umowa reprezentanta Hiszpanii obowiązuje jedynie do końca przyszłego sezonu, co sprawia, że kataloński klub może znaleźć się pod presją sprzedaży jeszcze tego lata.

Taką sytuację chce wykorzystać Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji widzą w 25-latku idealnego następcę Goncalo Ramosa, jednak nie zamierzają spełniać finansowych oczekiwań Barcelony. Liczą, że kończący się kontrakt obniży kwotę ewentualnego transferu.

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Fabrizio Romano ujawnia również, że przedstawiciele Ferrana Torresa pozostają w kontakcie z PSG i prowadzą rozmowy dotyczące możliwego transferu. Sam zawodnik nie uczestniczy jednak w negocjacjach, ponieważ całą uwagę skupia obecnie na występach z reprezentacją Hiszpanii podczas mistrzostw świata.

Dopiero po zakończeniu mundialu skrzydłowy ma podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości. PSG pozostaje jednym z głównych kandydatów do jego pozyskania, choć nie jest jedynym klubem zainteresowanym Hiszpanem. W mediach pojawiły się również doniesienia o zainteresowaniu ze strony Tottenhamu. Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla dalszych losów piłkarza Barcelony.