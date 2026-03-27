FC Barcelona obserwuje argentyńskiego napastnika. Poważna kontuzja zawodnika

FC Barcelona zamierza latem sprowadzić środkowego napastnika. Na liście życzeń znajduje się m.in. Joaquin Panichelli z RC Strasbourg. Martin Arevalo ujawnił, że Argentyńczyk nabawił się poważnej kontuzji kolana.

Dramat argentyńskiego napastnika. Joaquin Panichelli z urazem kolana

FC Barcelona planuje wzmocnić ofensywę podczas letniego okna transferowego. Priorytetem Dumy Katalonii jest pozyskanie klasycznej „dziewiątki”, która w perspektywie ma zastąpić Roberta Lewandowskiego. Kontrakt reprezentanta Polski obowiązuje tylko do końca czerwca. Z kolei forma Ferrana Torresa w drugiej części kampanii pozostawia wiele do życzenia.

W ostatnich tygodniach w gabinetach Camp Nou pojawił się pomysł sprowadzenia Joaquina Panichelliego, który zachwyca skutecznością w barwach RC Strasbourg. 23-letni Argentyńczyk znalazł się również na radarze Milanu czy Atletico Madryt.

Wiele wskazuje jednak na to, że plany transferowe Barcelony będą musiały zostać odłożone. Panichelli doznał bowiem poważnej kontuzji – zerwania więzadła krzyżowego przedniego. Jak poinformował Martin Arevalo, uraz oznacza dla napastnika przedwczesne zakończenie sezonu. Z kolei Fabrizio Romano przekazał, że wyniki badań zostały już przekazane władzom klubu ze Strasburga.

🚨⚠️ Joaquin Panichelli, expected to miss the World Cup with an ACL injury.



Panichelli suffered similar injury already years ago and now he’s set to be out of World Cup with Argentina, as @arevalo_martin reports.



Dla zawodnika oznacza to wielomiesięczną przerwę, a także niemal pewną absencję na mistrzostwa świata 026. To ogromny cios, biorąc pod uwagę jego fenomenalną dyspozycję w obecnym sezonie. Argentyńczyk z dorobkiem 16 bramek jest liderem klasyfikacji strzelców Ligue 1. Do tego dorzucił cztery trafienia w rozgrywkach Ligi Konferencji oraz Pucharu Francji.

Panichelli trafił do Strasbourga latem ubiegłego roku z Deportivo Alaves za 17 milionów euro. Dzięki znakomitej formie jego wartość rynkowa wzrosła kilkukrotnie, a zainteresowanie ze strony topowych klubów tylko to potwierdza.