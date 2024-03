Everton chce zawodnika z Championship. Jest jeden warunek

Everton zaczął poważnie myśleć nad wzmocnieniami. Na celowniku "The Toffees" znalazł się Jacob Greaves z Hull City. Do transferu może dojść wyłącznie w przypadku braku awansu jego drużyny do Premier League - podaje "Football Insider".

IMAGO / Matt Wilkinson / Focus Images Na zdjęciu: Jacob Greaves

Everton już myśli o wzmocnieniu kadry na następny sezon

Jednym z letnich nabytków może być Jacob Greaves

Jednak transfer 23-latka jest zależny od dalszych losów Hull City

Jacob Greaves wzbudził zainteresowanie Evertonu

Jeden z najlepszych zawodników zaplecza Championship, Jacob Graeves, już latem może zagrać na poziomie Premier League. Zainteresowanie 23-letnim obrońcą poważnie wzbudził Everton. Serwis “Football Insider” informuje, że przyszłość Anglika jest zależny od dalszych losów Hull City.

Otóż brytyjscy dziennikarze przekazali, że jeśli obecny klub Greavesa awansuje do elity, to piłkarz zdecyduje się na pozostanie. Natomiast jeśli Hull City pozostanie w Championship, wtedy do przeprowadzki 23-latka na Goodison Park może faktycznie dojść. Na dalsze informacje w tej sprawie trzeba jednak będzie poczekać do końca sezonu.

Jacob Graeves w obecnie trwającej kampanii rozegrał 36 spotkań. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć cztery asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia Anglika na 14 milionów euro.

