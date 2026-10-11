Za tyle Walemark może odejść. Fortuna za gwiazdę Lecha

Patrik Walemark może w przyszłości zaliczyć transfer do mocniejszego klubu. Na kanale Meczyki.pl o potencjalnej kwocie wspomniał Sebastian Staszewski. Jego zdaniem, jeśli skrzydłowy utrzyma formę, znajdzie się zagraniczny klub, który zapłaci za niego gigantyczne pieniądze.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Patrik Walemark

Walemark pobije rekord?! 10-12 mln euro za gwiazdę Lecha

Patrik Walemark trafił do Lecha Poznań pod koniec sierpnia 2024 roku z Feyenoordu. Z początku było to tylko wypożyczenie, lecz świeżo upieczony reprezentant Szwecji zrobił tak dobre wrażenie, że po zaledwie kilku miesiącach Kolejorz zdecydował się wykupić go na stałe. Mistrz Polski zapłacił ok. 1,8 mln euro i był to strzał w dziesiątkę. Dziś skrzydłowy jest wyceniany na 5 milionów euro, a kwota potencjalnego transferu może być jeszcze wyższa.

Nie jest tajemnicą, że w minione lato Walemark cieszył się dużym zainteresowaniem. Pojawiła się nawet oferta z Kopenhagi, lecz od razu została odrzucona przez poznański klub. Sebastian Staszewski na kanale Meczyki.pl ujawnił, że jeśli piłkarz utrzyma formę i pokaże się z dobrej strony w Lidze Europy, jest w stanie wyobrazić sobie, że za rok odchodzi za kwotę zbliżoną do 10/12 milionów euro.

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– Wiemy, że była oferta Kopenhagi za Walemarka, ale były też bardzo poważne zainteresowania klubów z Anglii i Włoch. To piłkarz, który dziś jest obserwowany przez ligi TOP 5. Taki mecz jak z Polską z pewnością tę ekspozycję poprawia. Jeśli Walemark pokaże się z dobrej strony w Lidze Europy, to być może obserwujemy jego ostatni sezon w Ekstraklasie. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że latem – przy utrzymanie tej formy – przychodzi ktoś i daje 10 czy 12 mln euro – powiedział Sebastian Staszewski na kanale Meczyki.pl.

Walemark ma na swoim koncie 62 występy w barwach Kolejorza, w których strzelił 20 bramek i zanotował 10 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.