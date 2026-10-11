Pietuszewski zagra w topowej lidze. „Porto sprzeda go za dużą kwotę”

14:48, 11. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Oskar Pietuszewski znów dał o sobie znać w Portugalii. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, agent Riccardo Pecini stwierdził, że Polak dałby sobie radę w Premier League. Jest przekonany, że FC Porto zarobi na nim wielkie pieniądze.

Oskar Pietuszewski
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Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski ma tempo na Premier League

Oskar Pietuszewski ma potencjał, żeby w przyszłości być jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. Gdy dziesięć miesięcy temu przechodził z Jagiellonii Białystok do FC Porto, nikt nie spodziewał się, że jego rozwój będzie aż tak szybki. W barwach portugalskiego giganta robi prawdziwą furorę. Już latem łączono go z kilkoma topowymi klubami. Portugalczycy nie zamierzają jednak tak szybko sprzedawać piłkarza, bo jego wartość stale rośnie.

Riccardo Pecini w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wprost przyznał, że w przyszłości Porto sprzeda go za duże pieniądze. Co więcej, włoski działacz oraz agent jednoznacznie stwierdził, że Pietuszewski sprawdziłby się w najlepszej lidze świata, czyli Premier League.

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Jest znacznie bardziej rozwinięty piłkarsko od swoich rówieśników, bardzo dojrzały, jeśli chodzi o czytanie gry. Widać było, że w Ekstraklasie brał mecze w swoje ręce i robił to z pewnością siebie — wiedział, co trzeba było zrobić z piłką, nie próbował robić więcej, niż było trzeba, miał świadomość tego, co robi. Ma tempo na Premier League. Moim zdaniem Porto sprzeda go za dużą kwotę – powiedział Riccardo Pecini w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

W sobotę (10 października) Pietuszewski strzelił pierwszego gola w sezonie 2026/2027, jednocześnie prowadząc Porto do zwycięstwa. Warto dodać, że był to dopiero jego drugi występ w bieżących rozgrywkach. Początek kampanii stracił ze względu na kontuzję mięśniową.

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