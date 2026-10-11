Sassuolo – AC Milan: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (11.10.2026)

AC Milan zagra z Sassuolo w meczu szóstej kolejki Serie A. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 11 października 2026 roku o godzinie 18:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic

Sassuolo – AC Milan: gdzie oglądać?

Sassuolo i AC Milan zagrają ze sobą w niedzielę 11 października w ramach szóstej kolejki Serie A. Początek spotkania na MAPEI Stadium w Reggio Emilia zaplanowano na godzinę 18:00. Termin potwierdzają oficjalne informacje włoskiej ligi/

Milan przystąpi do spotkania jako jeden z zespołów, które nie przegrały jeszcze ligowego meczu w tym sezonie. Rossoneri będą chcieli wykorzystać tę passę, aby włączyć się do walki o czołowe lokaty. Sassuolo liczy natomiast na kolejne udane spotkanie przed własną publicznością.

Zespół z Reggio Emilia potrafił już w tym sezonie sprawić niespodziankę, pokonując Juventus, a w poprzednim starciu z Milanem na własnym stadionie wygrał 2:0. Gospodarze będą zatem liczyć na kolejny dobry występ przeciwko utytułowanemu rywalowi.

Mediolańska drużyna pozostaje niepokonana w lidze, ale w ostatnich trzech spotkaniach zdobyła pięć punktów. Drużyna będzie chciała poprawić skuteczność i wrócić na zwycięską ścieżkę, aby nie stracić kontaktu z czołówką tabeli.

Sassuolo – AC Milan: transmisja TV

Transmisja telewizyjna spotkania Sassuolo – AC Milan będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Mecz rozpocznie się w niedzielę 11 października o godzinie 18:00. Studio przedmeczowe zaplanowano od 17:15. Rywalizację skomentują Mateusz Święcicki i Tomasz Zieliński.

Sassuolo – AC Milan: transmisja online

Transmisja online na żywo spotkania Sassuolo – AC Milan będzie dostępna w usłudze streamingowej Polsat Boź Go oraz za darmo w Superbet TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera Superbet z kodem GOAL. Dodatkowo masz szanse odebrać freebety o wartości 55 zł.

Sassuolo – AC Milan: sonda

Jak zakończy się spotkanie Sassuolo – AC Milan? wygraną Sassuolo

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Gdzie oglądać mecz Sassuolo – AC Milan? Transmisja ze spotkania Sassuolo – AC Milan zostanie przeprowadzona w telewizji na antenie Eleven Sports 1 oraz w internecie w usłudze streamingowej Polsat Box Go i Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Sassuolo – AC Milan? Mecz Sassuolo – AC Milan odbędzie się w niedzielę, 11 października 2026 roku o godzinie 18:00.

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