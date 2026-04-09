Elliot Anderson wybrał nowy klub. Głośna przeprowadzka

09:28, 9. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Manchester Evening News

Manchester City wygrał wyścig o zakontraktowanie Elliota Andersona. Kwota tej transakcji wyniesie około 75 milionów euro - poinformowała brytyjska gazeta Manchester Evening News.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Elliot Anderson

Media: Manchester City sprowadzi Elliota Andersona

Elliot Anderson jest jednym z najbardziej rozchwytywanych pomocników na rynku transferowym. Mierzący 179 centymetrów zawodnik prezentuje się bardzo dobrze w barwach Nottingham Forest i zbiera świetne recenzje za swoje występy. Nic więc dziwnego, że o 23-letniego Anglika od dawna zabiegają giganci Premier League. Największe szanse na jego sprowadzenie przypisuje się dwóm potęgom z Manchesteru – City oraz United.

Wszystko wskazuje na to, że siedmiokrotny reprezentant Anglii podjął już decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Jak podaje brytyjska gazeta „Manchester Evening News”, zacięty wyścig o zakontraktowanie cenionego pomocnika wygrał Manchester City.

Włodarze z Etihad Stadium mają zapłacić za Elliota Andersona około 75 milionów euro, co odpowiada 65 milionom funtów. Szczegóły transakcji zostały już ustalone, a jej finalizacja oraz oficjalne ogłoszenie planowane są na najbliższe lato.

23-letni pomocnik trafił do Nottingham Forest w lipcu 2024 roku z Newcastle United za ponad 40 milionów euro. W trwającym sezonie środkowy pomocnik rozegrał 41 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty w barwach ekipy The Tricky Trees. Kontrakt piłkarza z obecnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, więc działacze z City Ground mieli świetną pozycję negocjacyjną.