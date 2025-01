Kluby PKO Ekstraklasy i Betclic 1. Ligi szykują się do rozpoczęcia przygotowań do rundy wiosennej. Styczeń to także intensywny dzień w klubowych biurach, gdzie trwają pracę nad wzmocnieniem zespołów. Przedstawiamy sfinalizowane przez kluby transfery oraz spekulacje transferowe w dniu 3 stycznia.