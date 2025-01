SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame

Jean-Pierre Nsame może trafić do Radomiaka Radom

Legia Warszawa w lecie 2024 roku dokonała sporej liczby transferów. Większość z nich jednak po ponad pół roku trzeba zweryfikować negatywnie, bowiem mało który z nowych nabytków przebił się do pierwszego składu, a nawet gdy to robił, to jakość gry była zdecydowanie zbyt mała. Dostrzegali to kibice, którzy wielokrotnie krytykowali Jacka Zielińskiego za sprowadzenie do klubu po prostu zbyt słabych zawodników.

WIDEO: Legia Warszawa podsumowanie rundy jesiennej

Jednym z tych graczy, którzy w Legii kompletnie zawiódł jest Jean-Pierre Nsame. 31-letni Kameruńczyk został do stołecznego zespołu wypożyczony z włoskiego Como i wielu wydawało się, że może stać się czołowym strzelcem w lidze. Jednak nic z tego. W sumie dla Legii rozegrał on 10 spotkań i zdobył dwa gole. Od jakiegoś czasu oczywiste wydaje się to, że Nsame rundę wiosenną rozpocznie poza Warszawą.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” w programie “Okno Transferowe”, Legia rozgląda się już za następcą Nsame i rozmawia z kilkoma klubami, które byłby zainteresowane przejęciem napastnika. Sebastian Staszewski dodał z kolei, że jednym z tych klubów, z którymi rozmawia Legia ws. Nsame jest Radomiak Radom.

