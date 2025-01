Polonia Warszawa finalizuje transfer napastnika z Ekstraklasy

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Warszawa

Kacper Śpiewak blisko przenosin do Polonii Warszawa

Polonia Warszawa ma za sobą bardzo udaną jesień w rozgrywkach Betclic 1 Ligi. Klub ze stolicy zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli i traci tylko pięć punktów do strefy barażowej, która po zakończeniu sezonu zasadniczego powalczy o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Choć Czarne Koszule nie są faworytem to mogą sporo namieszać w czołówce rozgrywek.

Polonia Warszawa już na początku okienka transferowego szykuje wzmocnienia na dalszą część sezonu. Jak informuje serwis “WP Sportowe Fakty” bliski przenosin na Konwiktorską jest Kacper Śpiewak. Napastnik beniaminka PKO Ekstraklasy, Motoru Lublin, jesienią nie dostawał szans do zaprezentowania się na najwyższym poziomie. 24-latek nie wystąpił w ani jednym spotkaniu ekipy z Lubelszczyzny, co miało być głównym powodem decyzji o zmianie klubu.

Czarne Koszule jak dotąd nie dokonały żadnego wzmocnienia. Jeśli transfer Kacpra Śpiewaka zostanie ostatecznie sfinalizowany będzie to zatem pierwszy ruch podczas zimowego okienka transferowego.

Kacper Śpiewak w sezonie 2023/24 wystąpił w 21 meczach na poziomie pierwszej ligi zdobywając w barwach Motoru Lublin dwie bramki. 24-latek do tego dorobku dołożył też dwie asysty. Wcześniejsze rozgrywki, grając dla Termaliki, zakończył natomiast z jednym trafieniem w 24 spotkaniach.

