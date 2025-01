Jagiellonia pożegnała piłkarza. Zasili niedawnego rywala

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jetmir Haliti

Jetmir Haliti odchodzi z Jagiellonii

Jagiellonia Białystok żegna się z Jetmirem Halitim, który zasili szeregi czeskiego klubu FK Mlada Boleslav. Kosowski obrońca dołączył do Dumy Podlasia przed rundą wiosenną sezonu 2023/2024 i był jednym z uczestników historycznego zdobycia mistrzostwa Polski przez Żółto-Czerwonych. W barwach białostockiego klubu rozegrał łącznie 14 oficjalnych spotkań.

WIDEO: Jagiellonia – podsumowanie rundy jesiennej

Transfer Halitiego do Mladej Boleslav to interesujący rozwój wydarzeń, zważywszy na to, że to właśnie ten czeski klub niedawno pokonał Jagiellonię 1:0 w rozgrywkach Ligi Konferencji.

Mimo że kwota transferu nie została ujawniona, jest to dobra wiadomość dla finansów klubu z Białegostoku, ponieważ Haliti przyszedł do drużyny aktualnych mistrzów Polski za darmo. Jego umowa obowiązywała do końca czerwca przyszłego roku, a więc obecne zimowe okno transferowe było ostatnią szansą na uzyskanie za niego opłaty.

W aktualnym sezonie Jetmir Haliti wystąpił w ośmiu meczach, spędzając na boisku łącznie 521 minut. Często przegrywał rywalizację o miejsce w składzie z takimi zawodnikami jak Mateusz Skrzypczak, Adrian Dieguez i Dusan Stojinović. Transfer do Mladej Boleslav nie jest zaskoczeniem, ponieważ zainteresowanie czeskiego klubu reprezentantem Kosowa trwało już od dłuższego czasu.