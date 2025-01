Papszun skreślił pomocnika. Może zostać w Ekstraklasie

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Lederman zostanie w Ekstraklasie? Gracz Rakowa szuka nowego klubu

Ben Lederman w pewnym momencie uchodził za jeden z największych talentów w Polsce. Za czasów panowania Fernando Santosa otrzymał nawet powołanie do seniorskiej kadry, choć zadebiutować mu się nigdy nie udało. Ostatnie miesiące są dla 24-letniego pomocnika bardzo nieudane, co jest skutkiem powrotu Marka Papszuna do Rakowa Częstochowa. Szkoleniowiec wyraźnie nie ufa Ledermanowi i traktuje go wyłącznie jako rezerwowego, co obrazują zaledwie cztery występy podczas rundy jesiennej.

W Rakowie Lederman już raczej nie zaistnieje. Zimowe okienko to dobra okazja, aby zmienić otoczenie i się odbudować, ponieważ w przeszłości pokazywał, że ma potencjał, aby być jednym z najlepszych polskich pomocników. W programie na kanale Meczyki.pl dziennikarz Tomasz Włodarczyk przekazał, że Lederman może zostać w Ekstraklasie, gdyż zainteresowanie jego usługami wykazują Zagłębie Lubin oraz GKS Katowice. Wcześniej informowano również o potencjalnej przeprowadzce do Arki Gdynia, do której trafił niedawno Dawid Szwarga. Co ciekawe, Lederman ma także propozycję ze Stanów Zjednoczonych.

24-latek wciąż nie podjął ostatecznej decyzji. GKS Katowice liczy, że będzie dostępny po sezonie za darmo, zaś Raków Częstochowa planuje pozbyć się go już zimą, by zarobić na tym rozstaniu jakiekolwiek pieniądze.