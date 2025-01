Sebastian Frej / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Gisli Thordarson przykuł uwagę polskich klubów

Kilka tygodni temu Piotr Koźmiński poinformował na łamach Goal.pl, że Legia Warszawa zainteresowała się 20-letnim pomocnikiem z Islandii, Gislim Thordarsonem. Jak się teraz okazuje, utalentowany zawodnik jest celem transferowym kilku klubów z PKO BP Ekstraklasy. Młodego piłkarza w swoich szeregach widziałyby również dwa inne zespoły z naszej ligi – Lech Poznań oraz Raków Częstochowa – które przeszły już do konkretów.

Wspomniane drużyny złożyły bowiem oferty za Gisliego Thordarsona, jednak Vikingur Reykjavik odrzucił obie propozycje, oczekując większych pieniędzy – podaje “Przegląd Sportowy Onet”. Islandczycy wyceniają swojego zawodnika na 500-600 tysięcy euro, a z bonusami chcieliby zarobić na jego sprzedaży nawet milion euro. Dwudziestolatek uchodzi za spory talent, co niegdyś dostrzegła Bologna. Defensywny pomocnik w latach 2020-2022 rozwijał się w akademii włoskiego klubu.

Tam jednak nie udało mu się przebić do pierwszego zespołu, co poskutkowało powrotem do ojczyzny. Młodzieżowy reprezentant Islandii z miejsca stał się gwiazdą Vikingura Reykjavik, dla którego rozegrał łącznie 66 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 4 asysty. Umowa perspektywicznego piłkarza z obecnym pracodawcą obowiązuje do 31 grudnia 2027 roku. Według portalu “Transfermarkt” wartość rynkowa mierzącego 191 centymetrów pomocnika wynosi około 400 tysięcy euro.