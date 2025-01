fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mateusz Młyński

Wisła odda zawodnika do Polonii?

Wisła Kraków rozpoczyna przygotowania do rundy wiosennej. Prezes Jarosław Królewski zapowiedział, że nie zabraknie ruchów kadrowych, zarówno tych przychodzących, jak i wychodzących. Celem jest wzmocnienie drużyny, tak aby była ona w stanie wywalczyć w tym sezonie awans do Ekstraklasy. To trudne zadanie, gdyż jesień zakończyła na siódmym miejscu w tabeli, co jest rezultatem poniżej oczekiwań.

W pierwszej kolejności Wisła spróbuje pozbyć się graczy, którzy nie mają szans na regularne występy. Wśród nich jest Mateusz Młyński, który większość rundy spędził w trzecioligowych rezerwach Białej Gwiazdy. Tam radził sobie naprawdę dobrze, ale sztab szkoleniowy nie chciał dać mu kolejnej szansy. Zimą skrzydłowy ma zmienić otoczenie, najlepiej w ramach transferu definitywnego. Do Krakowa przenosił się w momencie, gdy Wisła grała jeszcze w Ekstraklasie, więc jego wynagrodzenie może być pewnym obciążeniem budżetu.

Gdzie zimą może wylądować Młyński? Dziennikarz Samuel Szczygielski przekazał, że w grę wchodzi przeprowadzka do Polonii Warszawa, która jest nim poważnie zainteresowana. Niewykluczone, że skrzydłowy dalej pozostanie na poziomie pierwszoligowym i wiosną będzie reprezentował ekipę ze stolicy Polski.

24-latek dla pierwszej drużyny Wisły rozegrał łącznie 59 spotkań i strzelił sześć goli. W poprzednim sezonie był wypożyczony do Górnika Łęczna.