SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków blisko pozyskania Leonardo Rochy

Raków Częstochowa bardzo dobrze prezentuje się w tym sezonie, a przynajmniej tak wynika z ligowej tabeli, bowiem jeśli chodzi o styl gry zespołu Marka Papszuna, to wielu ma do niego spore zastrzeżenia. Medaliki w tej kampanii stawiają raczej na szczelną defensywę i ofensywny minimalizm, aniżeli porywającą ofensywną grę.

WIDEO: Raków Częstochowa – podsumowanie rundy jesiennej

Z tego też powodu Raków w czasie zimowego okienka transferowego szuka nowego napastnika, który pozwoli lepiej finalizować akcje, a co za tym idzie, zdobywać więcej bramek. Od kilku już tygodni intensywnie spekulowano, kto zostanie nowym graczem ekipy spod Jasnej Góry. W tym kontekście wymieniano Imada Rondicia oraz Leonardo Rochę. Według informacji przekazanych przez Sebastiana Staszewskiego w programie “Okno Transferowe” na antenie “Meczyków”, to właśnie Rocha trafi do Rakowa. Co więcej, przechodzi on już testy medyczne przed dołączeniem do zespołu.

Informacje te potwierdził w tym samym programie także Tomasz Włodarczyk, który przekazał jednak także, że Leonardo Rocha dołączy do Rakowa Częstochowa za kwotę 750 tysięcy euro, która zostanie zapłacona w dwóch ratach.

27-letni napastnik z Portugalii w tym sezonie dla Radomiaka Radom zdobył 11 goli i zanotował jedną asystę w 19 meczach.

Czytaj więcej: Nsame na wylocie z Legii. Trwają rozmowy z klubem z Ekstraklasy