Duży transfer polskiego piłkarza! Nie tylko Skóraś zagra w Lens

07:51, 18. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  RC Lens

RC Lens ogłosiło transfer drugiego polskiego piłkarza. Do Michała Skórasia dołączył Maik Nawrocki. Środkowy obrońca zmienił klub na zasadzie transferu definitywnego za kwotę 2,5 mln euro.

Michał Skóraś
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Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Michał Skóraś

Maik Nawrocki został nowym piłkarzem RC Lens

RC Lens w poprzednim sezonie było bardzo blisko sprawienia sensacji w Ligue 1. Jak równy z równym walczyli z Paris Saint-Germain o mistrzostwo Francji. Ostatecznie musieli uznać wyższość paryskiego klubu, tracąc do nich jedynie sześć punktów. Wicemistrzostwo kraju to i tak wielki sukces, a na dodatek sięgnęli jeszcze po krajowy puchar. W nadchodzącej kampanii zagrają więc w Lidze Mistrzów.

Nie tak dawno do zespołu dołączył reprezentant Polski – Michał Skóraś. Okazuje się, że nie będzie jedynym Polakiem, który w przyszłym sezonie zagra w barwach wicemistrza Francji. Klub ogłosił właśnie transfer kolejnego rodaka. Maik Nawrocki definitywnie opuścił Celtic.

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Nawrocki kosztował Lens 2,5 mln euro. Od lipca 2023 roku był związany z Celtikiem Glasgow, do którego trafił z Legii Warszawa za 5 milionów euro. Przygoda w Szkocji nie potoczyła się po jego myśli. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w barwach Hannoveru 96. Na poziomie 2. Bundesligi pokazał się z dobrej strony, występując w 17 meczach. Jak na obrońcę notował bardzo dobre liczby, strzelając 3 bramki i notując 3 asysty. Z nowym klubem podpisał czteroletni kontrakt do czerwca 2030 roku.

Lens zbroi się przed grą w Lidze Mistrzów. Oprócz transferów Skórasia i Nawrockiego wicemistrz kraju ściągnął jeszcze trzech innych piłkarzy. Drużynę wzmocnili Saud Abdulhamid, Michael Cuisance oraz Thorgan Hazard.

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